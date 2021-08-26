Безжалостное перевоспитание: Навальный в тюрьме смотрит государственное телевидение по 8 часов

26 августа 2021 , 08:51
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Источник:

The New York Times

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии в России, дал первое интервью. Оппозиционер сообщил о психологическом насилии, которое происходит. В частности, он вынужден 8 часов в день смотреть российское государственное телевидение.

Отвлечь себя от программ российской пропаганды невозможно. Ведь во время просмотра политику запретили читать и писать. Если заключенный засыпает, то охрана немедленно его будит.

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Эту программу называют "просветительской", – Навальный

Самое безумное – это принуждение к просмотру российского государственного телевидения и выбранных пропагандистских фильмов больше чем 8 часов в день в рамках программы, которую называют просветительской,
– поделился Навальный

Это "просветительское" воспитание, сказал оппозиционер, заменило каторжные работы для заключенных. Заставляют Навального просматривать, например фильмы о Второй мировой войне, о победах советских спортсменов над американцами или канадцами.

Обратите внимание! Навальный сообщил, что находится под наблюдением 24 часа в сутки.

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Что известно о заключении Навального:

  • В августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии.
  • В Россию оппозиционер вернулся в январе 2021 года. Его сразу же задержали.
  • В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом за решеткой он должен быть 2 года и 8 месяцев.
  • Отбывает наказание политик в колонии в Покрове – в 100 километрах от Москвы.
Автор: Ірина Пундор