Готовится ли НАТО к войне с Россией: что в ISW думают о резонансной статье Bild
Источник:ISW
Немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. Институт исследования войны прокомментировал эту информацию.
Согласно опубликованными документами, Германия рассматривает гипотетический "путь к конфликту" с Россией, который может начаться уже в 2024 году. Сценарий "Оборона Альянса 2025" предполагает перемещение российских войск в Калининградскую область и создание искусственных конфликтов у Сувальского коридора.
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Что говорят в ISW
Представитель Министерства обороны Германии подтвердил, что разработка различных сценариев является привычной практикой военных. В то же время ISW отмечает важность помощи Украине со стороны Запада, ведь наше государство сдерживает российскую агрессию в реальном времени.
Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, являются частью повседневного военного дела, особенно обучения,
– заявил спикер ведомства.
ISW обращает внимание на недавние угрозы России в адрес НАТО и попытки Кремля посеять нестабильность в регионе. Аналитики считают, что успех Украины в сдерживании российской агрессии является решающим для безопасности всей Европы.
По словам экспертов ISW, неудача нашего государства может привести к продвижению российских войск к западной границе страны, что создаст новые вызовы для НАТО и увеличит оборонительные расходы Североатлантического союза.Обратите внимание! Сообщение Bild вызвало разные реакции. Российские официальные чиновники отвергают его как слухи, в то время как западные аналитики видят в этом подготовку к возможным будущим угрозам.
Информация, обнародованная журналистами, вызывает обеспокоенность будущей безопасностью Европы. В то же время она свидетельствует о необходимости постоянной бдительности и готовности к ответу на любые вызовы.
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Контекст
- Ранее в ISW говорили, что Арктика может быть новым эпицентром геополитических противостояний. Эта зона богата природными ресурсами и имеет стратегическое значение. Кремль намекает на свои интересы в регионе, расширяя военное присутствие и инфраструктуру.
- Напряженность между Россией и Западом (НАТО), растет на фоне конфликтов в других частях света, в частности, войны Москвы против Украины. Российская риторика и военные действия в Арктике могут являться попыткой влияния на международную безопасность и баланс сил.