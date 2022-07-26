Били сразу из 10 бомбардировщиков: подробности об утреннем ударе по Одесчине

Во вторник 26 июля россияне нанесли массированные ракетные удары по Затоке в Одесской области. Огонь вели из акватории Черного моря – всего враги выпустили 13 ракет.

Для обстрела Одесчины оккупанты использовали авиацию разных типов. Больше всего ракет было выпущено по Затоке. Об этом во время брифинга рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

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Подробности обстрела Одесской области 26 июля

Для бомбардировки Одесской области использовали истребители Су-35 и Су-30, а также дальние бомбардировщики Су-22 и М-30.

Сначала были нанесены удары самолетами Су-35 и Су-30 с акватории Черного моря. В половине пятого тремя самолетами были нанесены удары ракетами Х-59, вылетели пять ракет. Преимущественно Одесская область, район Затоки,

– рассказал Игнат.

После этого около пяти утра сразу 10 дальних бомбардировщиков Су-22 и М-30 вылетели из района базирования в российской Шайковке (к северу от Украины), перелетели в акваторию Черного моря и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22.

Также Юрий Игнат рассказал, что россияне пытаются запутать наши силы ПВО, даже если работают артиллерией. Так что постоянно производят залпы.