По всей Украине воздушная тревога – немедленно перейдите в укрытие
13 декабря 2022, 14:42Читати новину українською
Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Людей просят немедленно перейти в хранилище.
Воздушная тревога сперва была объявлена на Востоке и Севере страны, а затем она стремительно распространилась и на Запад. По состоянию на 14:42 карта полностью покраснела.
К теме Оккупанты кое-где отступают с Херсонской области: карта боевых действий по состоянию на 13 декабря
Мониторинговая группа OSINT сообщила, что причиной объявления воздушной опасности является активность ракетоносителей МиГ-31К. Более того, район взлета неизвестен.Важно! МиГ-31К потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.
В каких областях огласили воздушную тревогу:
- Киеве и Киевской области,
- Полтавской области,
- Черкасской области,
- Харьковской области,
- Кировоградской области,
- Днепропетровской области,
- Николаевской области,
- Донецкой области,
- Житомирской области,
- Винницкой области,
- Одесской области,
- Херсонской области,
- Запорожская область.