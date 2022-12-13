По всей Украине воздушная тревога – немедленно перейдите в укрытие

Во всех областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Людей просят немедленно перейти в хранилище.

Воздушная тревога сперва была объявлена на Востоке и Севере страны, а затем она стремительно распространилась и на Запад. По состоянию на 14:42 карта полностью покраснела.

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Мониторинговая группа OSINT сообщила, что причиной объявления воздушной опасности является активность ракетоносителей МиГ-31К. Более того, район взлета неизвестен.

В каких областях огласили воздушную тревогу:

Киеве и Киевской области,

Полтавской области,

Черкасской области,

Харьковской области,

Кировоградской области,

Днепропетровской области,

Николаевской области,

Донецкой области,

Житомирской области,

Винницкой области,

Одесской области,

Херсонской области,

Запорожская область.

МиГ-31К потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.