Публичная биография российского диктатора Владимира Путина на самом деле фейковая. В детстве он был на социальном дне, но помог ему случай.

Такое мнение высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, передает 24 канал. Он поделился несколькими деталями якобы подлинной биографии Путина.

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Привезли в Петербург из грузинского села

Как отмечает Пионтковский, Путина привезли в Петербург, когда ему было всего 5 лет. До этого он жил в одном из грузинских сел.

Биография у него фейковая. И год рождения, и отец, и мать. Все фейковое. У него было ужасное детство. Его привезли в Петербург таким "мальчиком Маугли" из грузинского села в 5 лет. Записали, что ему 7 лет, чтобы он мог пойти в школу. На самом деле сейчас ему 72 года,

– отметил Пионтковский.

В Петербурге Путин был на подлинном социальном дне. Однако его спас тренер из самбо Анатолий Рахлин, набиравший в секцию местных мальчишек со дворов. Там над Путиным взял шефство Аркадий Ротенберг, у которого сейчас есть миллиарды долларов.

Пионтковский убежден, что эта трансформация была одной из самых важных в жизни Путина.

Пионтковский рассказал о настоящей биографии Путина: смотрите видео

Рахлин его вытащил. Он перестал быть обычным "чмом" из российского двора. Это самая большая трансформация в его жизни,

– считает Пионтковский.

По его словам, диктатор остался верен этим двум людям.

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