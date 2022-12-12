Таку думку в розмові з українським журналістом Романом Цимбалюком висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, передає 24 канал. Він поділився кількома деталями нібито справжньої біографії Путіна.

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Привезли в Петербург з грузинського села

Як наголошує Піонтковський, Путіна привезли в Петербург, коли ще йому було лише 5 років. Перед тим він жив в одному з грузинських сіл.

Біографія у нього фейкова. І рік народження, і батько, і мати. Все фейкове. У нього було страшне дитинство. Його привезли в Петербург таким "хлопчиком Мауглі" з грузинського села в 5 років. Записали, що йому 7 років, щоб він міг піти в школу. Насправді зараз йому 72 роки,

– зазначив Піонтковський.

В Петербурзі Путін був на справжньому соціальному дні. Однак його врятував тренер з самбо Анатолій Рахлін, який набирав у секцію місцевих хлопчаків з дворів. Там над Путіним взяв шефство Аркадій Ротенберг, який зараз має мільярди доларів.

Піонтковський переконаний, що ця трансформація була однією з найважливіших в житті Путіна.

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Рахлін його витягнув. Він перестав бути звичайним "чмом" з російського двора. Це найбільша трансформація в його житті,

– вважає Піонтковський.

За його словами, диктатор залишився вірним цим двом людям.

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