На Херсонщине может начаться большое сражение за правый берег, – военный эксперт

В настоящее время складываются неплохие предпосылки для контрнаступательных действий ВСУ в Херсонской области. Именно там может начаться большое сражение за правый берег.

Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что захватчики со своей стороны не готовы допустить освобождения правого берега Днепра.

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"На Херсонщине может начаться большое сражение за правый берег"

Черник отметил, что сейчас создается впечатление, что противник переносит бои с акцентом на Херсонщину. И там складываются неплохие предпосылки для наших контрнаступательных действий.

Если ставить приоритеты, то, на мой взгляд, на эту минуту действительно на Херсонщине может начаться большое сражение за правый берег.

– подчеркнул военный эксперт

Однако, по его мнению, российские оккупанты не готовы допустить освобождения правого берега Днепра. Поэтому нельзя пренебрегать действиями вражеской армии.

Черник о великой битве за правый берег Днепра: смотрите видео

"Вся линия фронта важна"

По словам Черника, внимательно изучив всю военную историю россиян, можно заметить очень интересную особенность – они умеют "делать сюрпризы".

Поэтому, по его мнению, следует внимательно и аккуратно относиться абсолютно ко всей линии разграничения. Также сейчас преждевременно говорить, что какой-то плацдарм стал легче, а на каком-нибудь обострилась обстановка.

Вся линия фронта важна, без исключения,

– отметил он.

В то же время военный эксперт добавил, что одним из тезисов философии войны является то, что она является путем обмана. И введение противника в заблуждение тоже является стратегической задачей.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Украинские войска достигли успехов на Юге. Это подтверждают и специалисты из американского Института изучения войны. По их данным, 30 июля украинские силы предотвратили наступление россии на северо-западе Херсонской области.

Морские пехотинцы провели удачные контрнаступательные действия на Херсонском направлении. В плену оказались 11 врагов: 1 офицер, 1 прапорщик и сразу 9 мобилизованных в так называемой "республике" донецких боевиков.

Сопротивление украинцев на Херсонщине и меткие удары ВСУ по складам врага являются критическими для оккупантов. Для них перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы.

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