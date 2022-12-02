Россия не способна изменить ход этой войны, а невзятие Бахмута – это вишенка на торте, – Арестович

Россия не способна изменить ход войны глобально никак. Она не может взять даже такой небольшой населенный пункт, например Бахмут, где сосредоточила свои самые большие силы.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, что Бахмут – это капкан для российских оккпантов, из которого не выбраться.

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Россия не сможет изменить ход войны

Арестович отметил, что Россия не может изменить ход войны уже никак, никакого ресурса у россиян для этого уже нет. Самые глупые этого не поняли, люди среднего склада ума еще пытаются найти какие-то дополнительные ресурсы, но самые умные поняли, что России уже ничего не поможет.

В России, как у социосистемы, я категорически утверждаю, не осталось ничего, что способна породить Россия, что может изменить ход войны. Ни втораю волна мобилизации, ни полная мобилизация не способны этого изменить. Невзятие Бахмута – это вишенка на торте,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Россия бросила все силы на Бахмут

Он продолжил, что Россия сосредоточила вокруг Бахмута практически все свои силы. Однако 40 российских БТГ ничего не могут сделать против двух украинских бригад (6 БТГ). А что тогда будет на тех направлениях, где силы украинских и российских войск будут равны, или ВСУ будут преобладать.

"Они прекрасно знают, что в Харьковской операции силе были меньшие силы против больших сил. Кто бы там ни рассказывал наших было меньше. Самые умные уже поняли, что они гарантированно проиграют эту войну", - подчеркнул Арестович.

Арестович о том, что Россия не способна изменить ход этой войны: смотрите видео

Бахмут – это ловушка

По его словам, самые умные также понимают, что Бахмут – это ловушка, какая в свое время был Донецкий аэропорт. Наши войска заманивали туда россиян 243 дня и враг нес колоссальные потери ради пустой разрушенной коробки. В настоящее время ВСУ поймал ЧВК Вагнера на ЧСВ (чувстве собственной важности).

ЧВК потеряла авторитет, который получила раньше. Разрушена последняя легенда, так что недаром зэков с Дальнего Востока достают. Не может ничего Россия, как социосистема, породить,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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