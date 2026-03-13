Комбат назвал направление, где может развернуться главная битва за Донбасс

Многие эксперты прогнозируют, что главная битва за Донбасс начнется именно, когда враг приблизится вплотную к Краматорску и Славянску. Однако даже после этого враг планирует продолжать продвигаться и дальше.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаил "Депутат" Трач.

Интересно Минус С-300 и склады боеприпасов: ВСУ ударили по оккупантам

Действительно ли главная битва за Донбасс будет разворачиваться в Славянске и Краматорске?

Михаил Трач отметил, что фактически контроль над Донецкой областью враг сможет получить только если захватит Славянско-Краматорскую агломерацию. Затем задача у оккупантов – выйти на админграницы Донецкой области и делать так называемую "зону контроля".

Россияне же ставят себе задачу якобы, чтобы территории, которые они включили в свой состав, перешли под полный контроль в административных границах и плюс, чтобы была буферная зона. Соответственно, если они захватят Краматорск и Славянск, им еще надо будет создать какую-то буферную зону,

– объяснил "Депутат".

По словам командира батальона, только тогда можно будет говорить, что россияне что-то там контролируют. Пока же оккупанты в агломерации совсем ничего не контролируют.

Что сейчас происходит на фронте в Донецкой области?