Крым стал местом уничтожения россиян: зима может быть решающей

Число успешных атак на Крым за последнее время резко возросло. В результате продуманных операций удается уничтожить немало российских бойцов, военных объектов и техники. Хороших новостей может вскоре прибавиться.

Украина прицельно уничтожает стратегически важные военные объекты в Крыму, доставляя этим немало хлопот для Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, добавив, что более важные события могут произойти зимой.

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Дальше – будет больше

Последние недели на Крымском полуострове стали для россиян очень невеселыми. Идет точное попадание по попаданию по местам скопления врага.

Крым не является местом, куда "случайно" иногда долетают беспилотники и происходят диверсии. Сейчас Крым – это украинская земля, где уничтожают оккупантов,

– подчеркнул Тимур Олевский.

При этом сами же оккупационные власти признают, что Украина не бьет по гражданским жителям, страдают исключительно военные объекты россиян. В частности, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев Севастополя уже не первый раз в своих сообщениях подчеркивает, что мирное население в результате атак не пострадало.

Примечательно, что уничтожают и российских военных, которые хоть как-то способны управлять армией в России. Это происходит на фоне того, что у России и так наблюдается кризис с людьми, которые готовы идти воевать в Украину. Даже скрытая мобилизация не дает того ресурса, которого ожидали в Кремле.

"Время сейчас будет гораздо важнее с военной точки зрения, чем лето. Зима – это время, когда будет решаться очень много всего", – подытожил Олевский.

События дальше могут разворачиваться по сценарию, который очень не понравится России. Однако это было неизбежно.

Тимур Олевский об уничтожении военного потенциала России в Крыму: смотрите видео

Что происходит в Крыму в последнее время