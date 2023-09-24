Крым стал местом уничтожения россиян: зима может быть решающей
Число успешных атак на Крым за последнее время резко возросло. В результате продуманных операций удается уничтожить немало российских бойцов, военных объектов и техники. Хороших новостей может вскоре прибавиться.
Украина прицельно уничтожает стратегически важные военные объекты в Крыму, доставляя этим немало хлопот для Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, добавив, что более важные события могут произойти зимой.
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Дальше – будет больше
Последние недели на Крымском полуострове стали для россиян очень невеселыми. Идет точное попадание по попаданию по местам скопления врага.
Крым не является местом, куда "случайно" иногда долетают беспилотники и происходят диверсии. Сейчас Крым – это украинская земля, где уничтожают оккупантов,
– подчеркнул Тимур Олевский.
При этом сами же оккупационные власти признают, что Украина не бьет по гражданским жителям, страдают исключительно военные объекты россиян. В частности, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев Севастополя уже не первый раз в своих сообщениях подчеркивает, что мирное население в результате атак не пострадало.
Примечательно, что уничтожают и российских военных, которые хоть как-то способны управлять армией в России. Это происходит на фоне того, что у России и так наблюдается кризис с людьми, которые готовы идти воевать в Украину. Даже скрытая мобилизация не дает того ресурса, которого ожидали в Кремле.
"Время сейчас будет гораздо важнее с военной точки зрения, чем лето. Зима – это время, когда будет решаться очень много всего", – подытожил Олевский.
События дальше могут разворачиваться по сценарию, который очень не понравится России. Однако это было неизбежно.
Тимур Олевский об уничтожении военного потенциала России в Крыму: смотрите видео
Что происходит в Крыму в последнее время
- В Севастополе 22 сентября подвергся атаке штаб Черноморского флота России. Враждебное минобороны подтвердило удар, однако добавили известную сказочку о якобы "работе ПВО". Однако на спутниковых фото, опубликованных через несколько дней после, видно, что "сбитение 5 ракет" является лишь ложью со стороны России.
- А вот в ночь на 21 сентября СБУ совместно с ВМС Украины поразили военный аэродром "Саки". Для этого спецслужбы использовали ракеты украинского производства "Нептун". Заметим, что там находились по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Информация о мощных поражениях распространялась даже в российских телеграмм-каналах. Сообщается о, по меньшей мере, 30 погибших оккупантов.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что вскоре Россия может перебазировать свою авиацию из Крыма из-за постоянных обстрелов. Раньше уже происходило подобное, когда в Энгельс и Рязань наведывался "хлопок". Всего оккупанты используют около 40 аэродромов для обстрелов Украины.