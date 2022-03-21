Битва за Мариуполь, обстрел протеста в Херсоне и убитые россияне: видео дайджест 26 дня войны

ВСУ обнародовали видеодайджест за 26 день войны. В течение 21 марта произошло много трагических событий. Но и появилось еще больше поводов гордиться нашими защитниками.

В частности, там показали, как оккупанты открыли огонь по мирному протесту в Херсоне. Также вспомнили и бои за Мариуполь, которые продолжаются уже много дней.

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Храбрость украинского народа несокрушима

Видео начинается со взрывов посреди ночного города. Впоследствии там вспомнили самое важное из того, что происходило:

Дайджест 26 дня войны против России: смотрите видео

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