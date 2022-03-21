Битва за Мариуполь, обстрел протеста в Херсоне и убитые россияне: видео дайджест 26 дня войны
21 марта 2022 , 23:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ обнародовали видеодайджест за 26 день войны. В течение 21 марта произошло много трагических событий. Но и появилось еще больше поводов гордиться нашими защитниками.
В частности, там показали, как оккупанты открыли огонь по мирному протесту в Херсоне. Также вспомнили и бои за Мариуполь, которые продолжаются уже много дней.
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Храбрость украинского народа несокрушима
Видео начинается со взрывов посреди ночного города. Впоследствии там вспомнили самое важное из того, что происходило:
- Продолжение доблестной защиты Мариуполя нашими защитниками. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы и авианалеты, украинские воины не сдают город оккупантам.
- Попадание снаряда в харьковский супермаркет. В результате него пострадали люди, стоявшие в очереди.
- Рашистов, открывших огонь по мирным протестующим. Это произошло потому, что украинцы хотели стереть вражескую надпись с памятника.
- Уничтожение вражеских диверсионных групп воинами Закарпатской бригады. Таких видео уже было много, однако они до сих пор доставляют удовольствие.
- Стремительный рост количества подведенной техники россиян. Там показали танки, бронемашины и другую уничтоженную технику оккупантов в разных уголках Украины.
- А завершился дайджест демонстрацией работы украинских артиллеристов. Они делают все, чтобы не только убивать врагов, но и ограничивать поставки пока живых орков.
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