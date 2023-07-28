Битва за Украину в воздухе: что происходит в небе

Поговорим о массированном ракетном ударе 26 июля и налете "Шахедов" в ночь на 27 июля. Если исходить из официальной версии, что основной целью этих ударов российских военных был именно аэродром в Староконстантинове и наши пилоты, то можно только представить, к какому уровню противодействия ВС России готовятся к моменту, когда небо Украины начнут защищать первые F-16.

В чем состоит стратегия россиян

За полтора дня россияне провели 4 волны атак, целью которых, вероятно, была инфраструктура нашей военной авиации:

сначала 3 ракеты "Калибр";

затем 36 крылатых ракет типов Х-101/555 из 12 бомбардировщиков Ту-95МС;

следующим шагом – сразу 4 "Кинжала";

завершающим актом – 8 "Шахедов".

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И здесь на самом деле с одинаковой вероятностью могут быть два варианта:

или русские военные построили столь сложный и многошаговый план, но не совершили поправку на неудачу на каждом из этапов;

или как раз наоборот – удар получился в 4 волны именно потому, что россияне благодаря своей агентуре и улучшению обученности персонала ВКС сумели сделать необходимые поправки и подняли в бой МиГ-31К с "Кинжалами" и расчеты с "Шахедами".

Тем более, что последние пару недель звучали сообщения от СБУ, что наши спецслужбы поймали очередного российского агента, который шпионил за нашей авиацией.

Ну и раз на то пошло – частота отлова российских корректировщиков является наиболее надежным критерием того, что вооруженные силы России в ближайшее время готовят очередной массированный ракетный удар вглубь территории страны. Не благодарите, как говорится.

Отдельный интересный момент состоит в том, что между родами войск ВС России, имеющих собственные дальнобойные ракеты, начало появляться что-то типа разграничения по "секторам ответственности".

Для ударов по прибрежной инфраструктуре Одесщины используются преимущественно именно силы и средства Черноморского флота России, то есть корабли с "Калибрами" и комплексы "Бастион" с ракетами П-800 как составляющая войск береговой обороны.

Ну а стратегическая авиация ВКС России принялась бить по военной инфраструктуре для нашей авиации.

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F-16 – дополнительная защита

В эти моменты всегда возникает вопрос об актуальных темпах производства ракет на мощностях российского ВПК.

На начало июля 2023 года Генштаб заявлял цифру в 100 дальнобойных ракет всех типов в месяц, в том числе ориентировочно 30 ракет "Калибр", 10 баллистических ракет к ОТРК "Искандер" и всего 60 ракет воздушного базирования, в том числе Х-101 (ориентировочно 40 единиц) и "Кинжал".

Но тут именно тот момент, когда стал важным не только показатель запасов по ракетам у россиян и возможностям по производству, но и способности россиян вести разведку и совершенствовать планирование операций.

Был специфический момент, когда большое количество дозвуковых крылатых ракет смогло пролететь сквозь "слепые зоны" нашей ПВО почти по всей территории Украины. Был разворот во Львовской области в сторону Хмельнитчины. Уже там в наших зенитчиков возникли технические возможности сбить по-максимуму все эти российские "изделия".

Когда официальные комментаторы говорят, что F-16 очень нужен как дополнительное средство ПВО, то они на самом деле не гиперболизируют. Эти самолеты от американцев нам действительно нужны в первую очередь как дополнительный сегмент противовоздушной обороны, который сможет перекрывать "слепые зоны" между радиусом перекрытия наших ЗРК.

Различные добрые люди, когда обращают внимание на то, что наши партнеры еще каким-то чудом находят дополнительные NASAMS, или США для восстановления из разных источников находят ЗРК MIM-23 Hawk, это должно привести к увеличению плотности зенитно-ракетного покрытия нашей ПВО. Нет, к сожалению. На такое пока надеяться нет оснований.

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Цепочку поставки F-16 нужно защитить от россиян

Проблема того, что к советским С-300 и ЗРК "Бук" иссякают зенитные ракеты советского образца – как дамоклов меч висит уже длительное время. Учитывая, что наши западные партнеры прилагают огромные усилия, чтобы сохранить уже имеющуюся плотность нашей ПВО. Буквально "бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте".

Отдельно по F-16, и как двигается их передача для Украины. Когда разные западные СМИ начинают давать сообщения в стиле: "Разрешение не дали, график обучения не написали", то это нужно просто принимать во внимание, запросы холодной водой и никак не реагировать.

Хотя потому, что в процессе обучения пилотов и техников на F-16 для Украины и передачи этих самолетов для нас уже очень остро работают сразу два фактора:

коллективная военная тайна (наша и партнеров);

коммерческая тайна (неожиданно, но факт).

Дело ведь не только в том, что всю цепочку по F-16 нужно защитить от россиян. В этом процессе вообще есть два негосударственных подрядчика – Lockheed Martin и частная военная компания Draken Internationa. Эти два субъекта очень умеют хранить собственные операционные тайны (даже если речь идет о столь важном вопросе, как авиация для Украины).

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Поэтому если для сохранения операционной тайны нужно будет постоянно писать, что в вопросе F-16 для ВСУ лошадь до сих пор не валялась, значит, западные СМИ это и будут делать.

Главное, что Пентагон уже сделал необходимый спойлер, что F-16 может быть передана Украине даже раньше начала 2024 года.

Лето – это такая тяжелая пора, когда сложно заглядывать вперед дальше, чем текущий момент.

Однако уже сейчас нужно готовиться к зиме, которая обещает быть не проще, чем предыдущая. Если у британцев против немцев в воздухе была "Битва за Великобританию", то у нас – "Битва за Украину" в воздухе против россиян.