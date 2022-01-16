Бизнес-интересы не стоят новой войны, – Кулеба об ожиданиях от немецкого правительства

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает от нового немецкого правительства твердой позиции по противодействию российской угрозе. Министр убежден, что таким образом Украина сможет избежать

По словам Дмитрия Кулебы, приоритетным для немецкого правительства должно быть избежание новой войны в Европе. Об этом глава МИД заявил в интервью.

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Биснес-интересов быть не может

Дмитрий Кулеба заявил, что приоритетом для правительства Олафа Шольца должно стать совместное противодействие российской агрессии вместе с другими международными партнерами. Никаких интересов в отношении бизнеса быть не может, если речь идет о безопасности.

Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной, и нашими партнерами, и союзниками возьмет твердый и четкий курс против российских угроз и запугивания. Никакая деловая заинтересованность и отсутствие симпатии к Путину не стоят того, чтобы позволить кровавую войну в Европе,

– заявил Кулеба.

Глава МИД убежден, что благодаря совместным действиям можно будет отвести угрозу от Украины.

Новое правительство Германии: главное

В сентябре 2021 года состоялись выборы в немецкий бундестаг. На них многолетняя канцлер Ангела Меркель решила не баллотироваться на новый срок.

Победу на выборах одержали социал-демократы во главе с Олафом Шольцем.

Социал-демократы сформировали коалицию, которую уже назвали "светофорной" – с партией "зеленых" и свободными демократами. Христианско-демократический блок оставили за бортом коалиции.

Ангела Меркель 2 декабря торжественно покинула пост канцлера, который занимала 16 лет. Через 5 дней бундестаг официально утвердил Шольца в должности канцлера.

Сам Олаф Шольц известен своей сдержанностью в отношении России и поддержкой территориальной целостности Украины.

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