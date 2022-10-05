Смелый бизнес смелой страны: как удержать "корабль" на плаву во время войны

Помните первые дни, когда началась полномасштабная война? Каждый из нас прожил разный, но кое в чем схожий опыт. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Вызовы войны

Помню, как наша команда тогда собралась с решающим вопросом: что будем делать? Мы знали, что не имеем права останавливаться. Как сказал один акционер: "Мама утром должна приготовить кашу, и нам нужно сделать все, чтобы так и произошло".

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"Так что будем делать?" – спрашивали себя тысячи малых, средних и крупных бизнесов.

В июне, по данным Европейской Бизнес Ассоциации , из 101 опрошенного бизнеса в полном объеме работали 47% компаний. И это по сравнению с 28% в мае. А в сентябре, по информации сообщества предпринимателей UA Business Global, почти половина частично адаптировала свои товары или услуги в военное время.

Важно понимать, что этот вопрос возникает регулярно. И потребность в гибкости и адаптации так же постоянна. Лидеры компаний и организаций, вне зависимости от размера и предыдущего опыта, из-за новых вызовов вынуждены ежедневно искать решения: как перевезти предприятие в безопасное место, эвакуировать команду, найти новые логистические пути, поддержать мотивацию своих людей.

Я знаю, как тяжело и страшно сейчас возглавляющим бизнес. Итак, опираясь на свой опыт управления, попытаюсь помочь универсальными советами. И вас призываю делиться своим опытом.