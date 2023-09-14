Переходим на военные рельсы и заберем все деньги из местных бюджетов, – Арахамия
Давид Арахамия заявил, что в следующем году местные бюджеты не будут получать деньги из государственного. По словам нардепа, средства будут направлены на производство украинского оружия.
Соответствующее заявление лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде озвучил в эфире телемарафона. По его словам, это делают и для того, чтобы не появлялись скандальные закупки — овощерезки, брусчатки, какие-то парки во время войны, пишет 24 Канал.
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Какие изменения будут в бюджете 2024 года
Народный депутат рассказал, что с нового года "переходим на военные рельсы, как говорится".
До этого были военные рельсы, но около 80% денег, зарабатываемых Украиной, уходили на оборону, а где-то 15 – 20% уходили в виде НДФЛ в местные бюджеты, и они их тратили согласно своим правилам. Этого не будет. Мы заберем все эти деньги и пустим только на производство украинского оружия: дроны, артиллерия, боеприпасы, патроны и так далее,
– рассказал глава фракции "Слуг народа".
По его словам, когда государство значительно повысило зарплаты военным, соответственно, выросли и отчисления налогов на доходы физических лиц. По словам Арахамии, уже более 200 миллиардов гривен ушли в местные бюджеты.
Нардеп объяснил, что многие главы городов "просто ошалели" от таких денег и хотят их как можно скорее потратить.
"Потому что есть правило в бюджетном процессе: если не потратишь, у тебя это заберут. И они тратят на все – так и появляются овощерезки, брусчатки, какие-то парки во время войны", – заявил нардеп.
Что известно о бюджете на 2024 год
- Владимир Зеленский во время вечернего обращения 13 сентября заявил, что в 2024 году приоритетом бюджета Украины будет оборона и безопасность. По его словам, по этому поводу уже состоялось совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.
- По словам украинского лидера, финансирование обороны и безопасности в 2024 году будет как минимум на уровне 2023 года. То есть говорится о минимум 600 миллиардах гривен.
- В начале сентября 2023 года украинский премьер Денис Шмигаль заявил, что Кабмин завершает разработку бюджета на 2024 год. Приоритетом станет сектор безопасности и обороны. Другими приоритетами правительство определило заработные выплаты для учителей, врачей, а также социальные выплаты, а также двухэтапное увеличение минимальной заработной платы, индексация пенсий, финансирование субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты.
- Кстати, Кабмин планирует до 15 сентября 2023 года одобрить проект государственного бюджета на 2024 год.