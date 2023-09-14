Відповідну заяву лідер фракції "Слуга народу" в Верховній Раді озвучив у ефірі телемарафону. За його словами, це роблять й для того, щоб не з'являлись скандальні закупівлі — овочерізки, бруківки, якісь там парки під час війни, пише 24 Канал.

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Народний депутат розповів, що з нового року "переходимо на військові рейки, як то кажуть".

До цього були військові рейки, але близько 80% грошей, які заробляє Україна, йшли на оборону, а десь 15 – 20% йшли у вигляді ПДФО в місцеві бюджети, і вони їх витрачали згідно зі своїми правилами. Цього вже не буде. Ми заберемо всі ці гроші та пустимо тільки на виробництво української зброї: дрони, артилерія, боєприпаси, патрони та все інше,

– розповів глава фракції "Слуг народу".

За його словами, коли держава значно підвищила зарплати військовим, відповідно зросли й відрахування податків на доходи фізичних осіб. За словами Арахамії, вже понад 200 мільярдів гривень пішли в місцеві бюджети.

Нардеп пояснив, що багато очільників міст "просто ошаліли" від таких грошей і хочуть їх як можна швидше витратити.

"Тому, що є правило в бюджетному процесі: якщо не витратиш, в тебе це заберуть. І вони витрачають на все — так і з'являються овочерізки, бруківки, якісь там парки під час війни", – заявив нардеп.

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