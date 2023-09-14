Відповідну заяву лідер фракції "Слуга народу" в Верховній Раді озвучив у ефірі телемарафону. За його словами, це роблять й для того, щоб не з'являлись скандальні закупівлі — овочерізки, бруківки, якісь там парки під час війни, пише 24 Канал.
Дивіться також У Раді спрогнозували збільшення видатків на оборону
Які зміни будуть в бюджеті 2024 року
Народний депутат розповів, що з нового року "переходимо на військові рейки, як то кажуть".
До цього були військові рейки, але близько 80% грошей, які заробляє Україна, йшли на оборону, а десь 15 – 20% йшли у вигляді ПДФО в місцеві бюджети, і вони їх витрачали згідно зі своїми правилами. Цього вже не буде. Ми заберемо всі ці гроші та пустимо тільки на виробництво української зброї: дрони, артилерія, боєприпаси, патрони та все інше,
– розповів глава фракції "Слуг народу".
За його словами, коли держава значно підвищила зарплати військовим, відповідно зросли й відрахування податків на доходи фізичних осіб. За словами Арахамії, вже понад 200 мільярдів гривень пішли в місцеві бюджети.
Нардеп пояснив, що багато очільників міст "просто ошаліли" від таких грошей і хочуть їх як можна швидше витратити.
"Тому, що є правило в бюджетному процесі: якщо не витратиш, в тебе це заберуть. І вони витрачають на все — так і з'являються овочерізки, бруківки, якісь там парки під час війни", – заявив нардеп.
Що відомо про бюджет на 2024 рік
- Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 13 вересня заявив, що у 2024 році пріоритетом бюджету України буде оборона та безпека. За його словами, щодо цього вже відбулась нарада з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком.
- За словами українського лідера, фінансування оборони та безпеки у 2024 році буде щонайменше на рівні 2023 року. Тобто мовиться про щонайменше 600 мільярдів гривень.
- На початку вересня 2023 року український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін завершує розробку бюджету на 2024 рік. Пріоритетом буде сектор безпеки й оборони. Іншими пріоритетами уряд визначив заробітні виплати для вчителів, лікарів, а також соціальні виплати, а також двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати, індексація пенсій, фінансування субсидії, допомоги ВПО й інші виплати.
- До речі, Кабмін планує до 15 вересня 2023 року схвалити проєкт державного бюджету на 2024 рік.