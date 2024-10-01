"Деды ходили пешком в школу и вы будете": как Россия планирует увеличить бюджет на войну

Российское правительство планирует увеличение "оборонных" расходов в 2025 году. Кремль осуществит расходы на войну по тайным статьям.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что для такого плана Кремль срежет большое количество социальных расходов, например тех, что касается образования и здоровья. Кроме того, России на эти деньги нужно будет восстановить уничтоженные украинскими дронами склады с оружием.

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Как Россия планирует увеличить бюджет на войну

Бывший сотрудник СБУ объяснил, что Россия перевооружается. 40% российского бюджета Кремль потратит на тайные расходы, то есть те, касающиеся войны, военной разведки, ФСБ, пограничников и ССО России.

Все, что идет на войну и силовиков – пойдет по тайным статьям расходов,

– подчеркнул Ступак.

По его словам, для воплощения такого плана Россия срежет различные статьи расходов, которые не имеют никакого отношения к войску, те, которые, по мнению Кремля, могут "подождать". Говорится об образовании, программы здравоохранения, программы развития науки. Весь перерасчет происходит в пользу войска.

"Школьный автобус в Якутии? Да я вас прошу, зачем же он нужен? Деды пешком ходили, поэтому зачем нужен этот автобус, здоровее будете". Вот так россияне могут апеллировать,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Между тем российский Кабмин сообщил, что, мол, Россия будет держать социальные расходы на стабильном уровне. Такие заявления звучат для того, чтобы как-то утолить определенное недовольство, которое может возникать среди россиян.

То есть еще заранее говорят "вот вам деньги, держите, купите себе что-то". Кремлю главное, чтобы не было очагов социального недовольства,

– отметил Ступак.

В результате, Россия деньги на войну имеет, но точно не на все расходы для страны. У страны-агрессора есть проблемы с наполнением бюджета, предприятиями и обходом санкций. Расходы растут, а доходы не всегда сходятся с тем, что запланировали.

Важно отметить, что деньги на войну нужны также на восстановление уничтоженных складов, где были и патроны к стрелковому оружию, и танки с ракетами.

"Что-то россияне использовали на войне в Украине, что-то украинские беспилотники уничтожили. Это все надо восстанавливать, а на это нужны деньги", – добавил бывший сотрудник СБУ.

Заметьте! Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль планирует выделить на войну 30 миллиардов долларов. В то же время российские чиновники скрывают эти расходы, подчеркивая запланированные социальные расходы.