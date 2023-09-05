Кабмин завершает разработку бюджета на 2024 год: какими будут приоритеты
Источник:Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 сентября рассказал, что украинское правительство должно одобрить программу государственного бюджета на 2024 год. В частности, все детали должны быть согласованы до 15 сентября.
Глава Кабмина также отметил, что правительство определило и приоритеты по распределению средств. Всего их будет три.
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Каковы приоритеты распределения бюджета на 2024 год
Глава украинского правительства отметил, что подготовка госбюджета уже находится на финальной стадии. Наибольшим приоритетом для распределения средств он назвал сектор безопасности и обороны.
Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно,
– подчеркнул премьер.
Другим приоритетом распределения бюджета на 2024 год будут заработные выплаты для учителей, врачей, а также социальные выплаты. Также в Кабмине планируют двухэтапное увеличение минимальной заработной платы, индексацию пенсий, финансирование субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты.
Кроме этого, в бюджете будут выделены средства на восстановление Украины. В частности, планируется как завершить начатые работы, так и положить начало новым.
"Россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетическую. Поэтому быстрое восстановление останется актуальным и в следующем году", – рассказал Шмыгаль.
Следует отметить, что после подготовки этого бюджета его должны передать на голосование в первом чтении в Верховную раду. Впоследствии украинский парламент должен принять проект во втором чтении после проведения всех необходимых корректировок и дополнений.
Ранее Кабмин выделил миллиард гривен на усиление обороны
- Денис Шмыгаль рассказал, что украинское правительство 15 августа выделило более миллиарда гривен на укрепление обороны в двух областях нашего государства. Речь идет о Харьковской и Черниговской области.
- Эти средства были выделены из резервного фонда госбюджета. Эти деньги были направлены на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.
- Премьер также подчеркнул, что это было сделано по требованию ОВА этих двух областей. В частности, известно, что 911,5 миллиона направлено для Харьковской области и более 363 миллионов гривен – для Черниговской.