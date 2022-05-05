Бьют из корабельной артиллерии и не только: оккупанты жестоко обстреливают "Азовсталь"

Во вторник, 3 мая, после эвакуации части гражданского населения из подвалов завода "Азовсталь", российские оккупанты возобновили попытки штурма Мариуполя.

Как прокомментировал ситуацию заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, Вооруженные силы России перевели в сторону завода максимум бронетехники и высадили десант. 4 мая стало известно, что российские захватчики прорвались на завод, который штурмовали несколько дней подряд.

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Защитники Мариуполя продолжают отбивать вражеские атаки

В эфире национального телемарафона советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что по состоянию на 5 мая украинские защитники отбили россиян с завода "Азовсталь". В то же время он подчеркнул, что информация по-прежнему остается неподтвержденной.

Тяжелые бои продолжаются и дальше, но захватчиков на территории завода уже нет,

– заявил Арестович.

Сейчас Киев устанавливает, где идут активные боевые действия и как они продвигаются. Отсутствие оперативной информации обусловлено, в частности, перебоями со связью.

Спутниковые фото и видео от очевидцев свидетельствуют об интенсивных обстрелах

Путинская пропаганда продолжает тиражировать фейки, что российская сторона приказала прекратить штурм еще 21 апреля. Впрочем, защитники Мариуполя говорят об обратном. Доказательством их слов является фото со спутника американской компании Planet Labs РВС

Враг из корабельной артиллерии бьет по "Азовстали": смотрите видео

В то же время, в местных телеграм-каналах распространяют ужасные кадры интенсивных обстрелов. По словам очевидцев, враг продолжает бить по "Азовстали" из корабельной артиллерии. В описании к видео отмечается, что в подвалах меткомбината остаются сотни гражданских, среди которых есть дети, женщины и пожилые люди.

Враг из корабельной артиллерии бьет по "Азовстали": смотрите видео

Не скрывают преступных действий и сами военные. Пока их власти вопят на весь мир о "прекращении штурма", российские телеграм-каналы транслируют обстрелы "Азовстали". Видеодоказательством их зверств поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Видео за вчера. "Азовсталь". Не только из моря,

– подчеркнул Андрющенко.

Россияне продолжают обстреливать "Азовсталь": видеодоказательство

Ситуация на "Азовстале": последние новости

4 мая в СМИ появилась информация о том, что российские войска ворвались на территорию "Азовстали".

Тогда же командир полка "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что на заводе продолжаются тяжелые кровопролитные бои и поблагодарил мир за колоссальную поддержку мариупольского гарнизона.

Сегодня, 5 мая, в Генштабе отметили, что россияне так и не добились успеха на территории "Азовстали". Несмотря на постоянные обстрелы и авиацию, им не удалось взять завод под контроль.

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