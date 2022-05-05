Як прокоментував ситуацію заступник командира полку "Азов" капітана Святослав Паламар, Збройні сили Росії перевели в сторону заводу максимум бронетехніки та висадили десант. Зрештою, 4 травня стало відомо, що російські загарбники прорвалися на завод, який штурмували декілька днів поспіль.

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Захисники Маріуполя продовжують відбивати ворожі атаки

В ефірі національного телемарафону радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що станом на 5 травня українські захисники відбили росіян із заводу "Азовсталь". Водночас він підкреслив, що інформація досі залишається непідтвердженою.

Тяжкі бої йдуть і далі, але загарбників на території заводу вже немає,

– заявив Арестович.

Наразі Київ встановлює, де точаться активні бойові дії та як вони просуваються. Відсутність оперативної інформації зумовлена, зокрема, перебоями зі зв'язком.

Супутникові фото та відео від очевидців свідчать про інтенсивні обстріли

Путінська пропаганда продовжує тиражувати фейки, буцімто російська сторона наказала припинити штурм ще 21 квітня. Утім, захисники Маріуполя говорять про протилежне. Доказом їхніх слів є фото із супутника американської компанії Planet Labs РВС,

Ворог із корабельної артилерії б'є по "Азовсталі": дивіться відео

Водночас у місцевих телеграм-каналах поширюють жахливі кадри інтенсивних обстрілів. За словами очевидців, ворог продовжує бити по "Азовсталі" із корабельної артилерії. У описі до відео наголошується, що у підвалах меткомбінату залишаються сотні цивільних, серед яких є діти, жінки та люди похилого віку.

Ворог із корабельної артилерії б'є по "Азовсталі": дивіться відео

Не приховують злочинних дій й самі військові. Поки їхня влада волає на увесь світ про "припинення штурму", російські телеграм-канали транслюють обстріли "Азовсталі". Відеодоказом їхніх звірств поділився радник міського голови міста Маріуполя Петро Андрющенко.

Відео за вчора. "Азовсталь". Не тільки з моря,

– наголосив Андрющенко.

Росіяни продовжують обстрілювати "Азовсталь": відеодоказ

Ситуація на "Азовсталі": останні новини

4 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські війська увірвалися на територію "Азовсталі".

Тоді ж командир полку "Азов" Денис Прокоменко повідомив, що на заводі тривають важкі кровопролитні бої та подякував світу за колосальну підтримку маріупольського гарнізону.

Сьогодні, 5 травня, у Генштабі наголосили, що росіяни так і не досягли успіху на території "Азовсталі". Попри постійні обстріли та авіацію, їм не вдалося взяти завод під контроль.

До речі – коментар Арестовича щодо прориву окупантів на "Азовсталь": дивіться відео