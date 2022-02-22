Бьют просто по домам: в сети опубликовали видео, как оккупанты стреляют по Счастью

В сети опубликовали кадры, как пророссийские боевики на Донбассе обстреливают мирных жителей Счастья в Луганской области. Снаряды попадают прямо в жилые дома.

Оккупанты обстреливают Счастье еще с 18 февраля. Последняя и наиболее интенсивная атака произошла 21 и 22 числа.

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Ужасные кадры обстрела Счастья

Все видео датированы 22 февраля. Шокирует, что все обстрелы произошли посреди белого дня – примерно в 14:00. В результате атак пострадал не один жилой дом.

Смотрите видео обстрелов Счастья

"Русский мир" пришел! Счастье сегодня", – заметил автор.

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Обстрелы боевиками Счастье: что известно

Пророссийские наемники 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку на Луганщине. Российские оккупанты 4 раза попали в водозабор, обстреляли район распределительных электросетей.

В результате обстрелов российских наемников работу Луганской теплоэлектростанции приостановили. Прифронтовый город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.

Глава ОГА – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в вечере 21 декабря оперативно созвал внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В ходе его обстрел Счастья и повреждения Луганской ТЭС предложили признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Также рассматривают эвакуацию гражданских.

По данным Штаба Объединенных сил, в течение 22 февраля оккупанты обстреляли Счастье 4 раза. Били они из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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