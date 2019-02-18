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      Бьют и заставляют переходить в ПЦУ, – епископ УПЦ МП пожаловался в ООН, ЕС и ОБСЕ

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      Епископ Барышевский УПЦ МП Виктор (Коцаба)
      Епископ Барышевский УПЦ МП Виктор (Коцаба) / news.church.ua

      Епископ Барышевский УПЦ МП Виктор (Коцаба) обратился к официальным представителям Организации Объединенных Наций, Европейского союза и ОБСЕ. Все из-за якобы "фактов массовых нарушений прав человека в Украине" и "реальной угрозы" эскалации религиозных конфликтов.

      Епископ утверждает, что православных верующих якобы бьют, а священнослужителей УПЦ МП заставляют переходить в ПЦУ, сообщили в пресс-службе УПЦ МП.

      Читайте также: В Московском патриархате придумали новую байку, чтобы архиереи не переходили в ПЦУ

      К своему заявлению представитель Московского патриархата добавил "шокирующие кадры избиения верующих и захвата храмов". Он сказал, что по украинскому законодательству УПЦ МП должна переименоваться, что якобы является вмешательством во внутренние дела церкви.

      Епископ назвал необоснованными обвинения в "связях с Москвой", "сепаратизме" и "пропаганде русского мира".

      Представитель УПЦ МП попросил официальных представителей ООН, ЕС и ОБСЕ повлиять на события в Украине и призвал международных журналистов, правозащитников и чиновников приехать в Украину и "собственными глазами увидеть все, что происходит".

      Зато на Житомирщине священники, перешедшие в Православную Церковь Украины, получают смс-сообщения с угрозами от имени иерарха УПЦ Московского патриархата. Иерарх УПЦ МП рассылает духовенству смс с призывами к покаянию.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

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      Теги: Новости Украины ОБСЕ ООН Евросоюз Православная церковь Украины УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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