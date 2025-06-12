У Зеленского объяснили, почему россиянам удается продвигаться в Сумской области

Россияне задействовали многотысячное войско на северном направлении. Сейчас они уже приближаются к Сумам. Им это удается по одной причине.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, России удалось продвинуться в Курской области по одной причине. Там заранее накопили большие ресурсы: и живую силу, и технику. В частности там участвовали в боевых действиях также северокорейцы.

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Россия перебросила резервы из Курской области

Сейчас все это задействовано на Сумском направлении.

Более того, в течение более двух лет много российских ДРГ заходило на определенную местность, что позволяло это делать – с Курской на Сумскую область,

– сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что следует дождаться официальной позиции военных, чтобы четко понимать, насколько ситуация контролируется и какие действия запланированы для сдерживания дальнейших наступлений России. Ведь речь идет уже о прямом направлении на Киев.

Что происходит на Сумском направлении: смотрите по карте

Подоляк убежден, что ситуация находится под контролем, и в ближайшее время она на Сумском направлении станет более понятной.