Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, Росії вдалося просунутись у Курській області з однієї причини. Там заздалегідь накопичили великі ресурси: і живу силу, і техніку. Зокрема там брали участь в бойових діях також північнокорейці.

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Росія кинула на Сумщину резерви з Курщини

Зараз усе це задіяно на Сумському напрямку.

Більше того, протягом понад двох років багато російських ДРГ заходило на певну місцевість, що дозволяло це робити – з Курщини на Сумщину,

– сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що слід дочекатися офіційної позиції військових, аби чітко розуміти, наскільки ситуація контрольована та які дії заплановані для стримування подальших наступів Росії. Адже мова йде вже про прямий напрямок на Київ.

Що відбувається на Сумському напрямку: дивіться по карті

Подоляк переконаний, що ситуація перебуває під контролем, і найближчим часом вона на Сумському напрямку стане зрозумілішою.