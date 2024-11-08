В России начнется коллапс: на какой решительный шаг может пойти Трамп

Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал завершить войну России против Украины. На какой решительный шаг должен будет пойти новоизбранный президент США, чтобы сдержать свое слово.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян. К слову, в Foreign Policy считают, что победа России в войне с Украиной может стать серьезным ударом для США.

Важно Что Украина может предложить Трампу, чтобы склонить его на свою сторону

Одним выстрелом убьет двух зайцев

Принуждение России к миру – это серьезная геополитическая задача, построенная на экономике. Прежде всего на цене на нефть. По мнению журналиста, когда Трамп начнет исполнять обязанности президента, то продолжит борьбу с Китаем.

В частности, для этого Трамп введет повышенную налоговую пошлину на китайские товары, а на какую-то группу вообще эмбарго. Из-за избыточного производства в Китае начнется кризис, будут снижаться цены, что повлияет на платежеспособность Пекина и он продиктует России новую цену за баррель нефти.

В борьбе против Китая можно обрушить российскую экономику, диктуя миру или заставляя его снижать стоимость барреля нефти. Тогда в Китае начнутся экономические трудности, а в России – коллапс,

– отметил Асланян.

По его словам, Китай едва ли не единственный партнер, который играет в пользу России. Поэтому трудности в Китае будут означать беду для России.

После того как Россия останется без своего главного партнера, стратега и советчика – начнутся большие проблемы. Это не произойдет мгновенно, но где-то через полгода будет ощутимо результат,

– добавил журналист.

В то же время на другой чаше весов может быть поставка оружия Украине. Впрочем, на сегодня американский электорат мало заинтересован войной в Украине.

К слову, Дональд Трамп объявил о планах массовой разработки нефтяных скважин в США, что спровоцировало снижение цен на нефть Brent на 2%.