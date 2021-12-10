Благодаря США, – Зеленский говорит, что в Украине может открыться новая площадка для переговоров

Владимир Зеленский выступает за максимальное количество форматов обсуждения ситуации на Донбассе. Так, благодаря США может открыться новая площадка.

Зеленский стремится привлечь больше стран, чтобы остановить войну

Однако в этом случае важно не потерять нормандский формат. Об этом президент заявил в интервью.

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Важно не потерять то, что есть, потому что в этом заинтересован Эммануэль Макрон. Я познакомлюсь с новым канцлером Германии господином Шольцом. Но у нас сегодня с Макроном хорошие отношения. Он один из лидеров Европы. Лидер, заинтересованный в развитии и реализации всех наработок нормандского формата,

– сказал политик.

Он подчеркнул, что для Украины важна реакция Макрона – президента Франции.

"Все за то, чтобы существовало больше форматов и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну", – подытожил Зеленский.

Смотрите интервью Владимира Зеленского:

Нормандский формат: последние новости

Встреча лидеров нормандской четверки прошла еще в декабре 2019 года. С этого времени Россия блокирует переговоры.

Кремль предложил провести встречу на уровне министров 11 ноября. Однако за несколько дней до этого глава российского МИД Сергей Лавров отказался участвовать. Свое решение он объяснил "несогласованностью итогового документа".

Во Франции и Германии заявили, что это "неправильная позиция".

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Москва в очередной раз показала, что именно она блокирует переговоры.

Уже 17 ноября российский МИД опубликовал конфиденциальную переписку Лаврова и его французского коллеги Жана Ива Ле-Дриана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "попыткой окончательно добить нормандский формат".

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