В Храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь: онлайн-трансляция из Иерусалима
- 19 апреля в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, который впоследствии будет передан в храмы по всему миру.
- Церемония происходит в Кувуклии Храма Гроба Господня, и на нее собрались тысячи верующих, чтобы стать свидетелями события.
В Иерусалиме в Храме Гроба Господня в Страстную субботу, 19 апреля, будет сходить Благодатный огонь. После этого его передадут в храмы по всему миру.
Эта торжественная церемония проходит каждый год и символизирует свет Воскресения Иисуса Христа, передает 24 Канал.
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В Иерусалиме сходит Благодатный огонь
Церемония схождения огня традиционно проходит в канун Пасхи в Кувуклии Храма Гроба Господня – мраморной пещере, где по поверьям похоронили Иисуса Христа.
Христиане верят, что если этого не произойдет, то начнется Второе пришествие и конец всего живого.
Огонь в Храме Гроба Господня есть в течение всего года, но исчезает как раз накануне Великой субботы. Утром этого дня делегации всех христианских церквей осматривают Кувуклию и запечатывают ее.
В этом году тысячи верующих снова собрались, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. На чудо прибыли ожидать представители семи христианских конфессий: православной, армянской, католической, греко-католической, коптской, протестантской.
В Иерусалиме сходит Благодатный огонь: смотрите видео
После этого пламя из Иерусалима доставят в украинские храмы.
Обратите внимание! 24 Канал собрал информацию, когда и где в украинских городах будут проходить праздничные пасхальные службы и будут освящаться куличи.
Что известно о нынешней Пасхе в этом году
- В этом году христиане по всему миру отмечают Воскресение Креста в воскресенье 20 апреля. Примечательно, что в 2025 году вместе празднуют как православные христиане, так и католики, ведь дата Пасхи совпала в обеих церквях.
- Несмотря на праздник, в Украине до сих пор продолжается война, поэтому в большинстве областей не было существенных послаблений комендантского часа и других принципов военного положения. В некоторых регионах наоборот усилили меры безопасности, чтобы этот день прошел нормально и без всяких проблем.
- Из-за комендантского часа пасхальные Богослужения будут проходить с онлайн-трансляциями от ПЦУ и УГКЦ. В субботу, 19 апреля, в 23:00 Митрополит Епифаний начнет Пасхальное Богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Оно продлится примерно до 04:00. В воскресенье также в церквях состоятся праздничные Литургии и освящение пасхальных корзин.