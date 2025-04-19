В Храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь: онлайн-трансляция из Иерусалима

В Иерусалиме в Храме Гроба Господня в Страстную субботу, 19 апреля, будет сходить Благодатный огонь. После этого его передадут в храмы по всему миру.

Эта торжественная церемония проходит каждый год и символизирует свет Воскресения Иисуса Христа, передает 24 Канал.

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В Иерусалиме сходит Благодатный огонь

Церемония схождения огня традиционно проходит в канун Пасхи в Кувуклии Храма Гроба Господня – мраморной пещере, где по поверьям похоронили Иисуса Христа.

Христиане верят, что если этого не произойдет, то начнется Второе пришествие и конец всего живого.

Огонь в Храме Гроба Господня есть в течение всего года, но исчезает как раз накануне Великой субботы. Утром этого дня делегации всех христианских церквей осматривают Кувуклию и запечатывают ее.

В этом году тысячи верующих снова собрались, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. На чудо прибыли ожидать представители семи христианских конфессий: православной, армянской, католической, греко-католической, коптской, протестантской.

В Иерусалиме сходит Благодатный огонь: смотрите видео

После этого пламя из Иерусалима доставят в украинские храмы.

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