"Благословение от Кирилла": в ОВА показали, как выглядит обстрелянный скит Святогорской Лавры

Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие. Их не останавливает даже тот факт, что эти объекты находятся в ведении самого московского патриархата.

Так, 4 июня в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, рассказывает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он добавляет, что это далеко не первое религиозное сооружение, уничтоженное россиянами.

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Преступления россиян в Святогорске

Как отмечает Кириленко в одном только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, российские оккупационные войска повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита, а также два корпуса келий Святогорской лавры. При этом они убили четырех монахов.

Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало к московскому патриархату,

– подчеркивает начальник ОВА.

Напомним, что подобные действия россиян – это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры.

Как выглядит обстрелянный скит Святогорской Лавры / Фото Павел Кириленко

Оккупанты обстреляли скит Святогорской Лавры: главное

С начала полномасштабного вторжения России кафиры регулярно обстреливают Святогорскую Лавру. Впервые об обстрелах сообщили 12 марта. Тогда русские захватчики открыли огонь по монастырю, где находились женщины и дети, эвакуированные из Изюма. В сети сразу появилось фото и видео последствий обстрелов.

4 мая кафиры повредили территорию Свято-Успенской лавры, где скрывались переселенцы. В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Таким образом враг ранил семь человек .

Об обстрелах сообщили и 30 мая. Тогда россияне обстреляли саму Святогорскую лавру, в результате чего погибли двое монахов и монахиня . Еще трое монахов получили ранения.

4 июня стало известно о новой атаке. В результате обстрелов на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры начался масштабный пожар. Пламя полностью охватило главный храм.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что кроме священнослужителей в храме находились около 300 беженцев. Среди людей, которые пытались спастись, были инвалиды, пожилые люди и около 60 детей, среди них – младенцы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрушение скита , освящённого еще в 1912 году, и напомнил о попадании снарядов прямо в монашеские кельи. По его словам, российские кафиры прекрасно отдают себе отчет, куда летят их снаряды.

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