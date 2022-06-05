Так, 4 червня внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври, розповідає голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він додає, що це – далеко не перша релігійна споруда, знищена росіянами.

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Злочини росіян у Святогірську

Як зазначає Кириленко у самому лише Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, російські окупаційні війська пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити, а також два корпуси келій Святогірської лаври. При цьому вони вбили чотирьох монахів.

Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди – абсолютна більшість із них належала до московського патріархату,

– наголошує начальник ОВА.

Нагадаємо, що подібні дії росіян – це цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури.

Як виглядає обстріляний скит Святогірської Лаври / Фото Павло Кириленко

Окупанти обстріляли скит Святогірської Лаври: головне

Від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти регулярно обстрілюють Святогірську Лавру. Вперше про обстріли повідомили 12 березня. Тоді російські загарбники відкрили вогонь по монастирю, де перебували жінки та діти, яких евакуювали з Ізюма. У мережі одразу з'явились фото та відео наслідків обстрілів.

4 травня окупанти пошкодили територію Свято-Успенської лаври, де ховалися переселенці. Унаслідок обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Таким чином ворог поранив семеро людей.

Про обстріли повідомили і 30 травня. Тоді росіяни обстріляли саму Святогірську лавру, внаслідок чого загинули двоє монахів та черниця. Ще троє ченців зазнали поранень.

4 червня стало відомо про нову атаку. Внаслідок обстрілів на території Свято-Успенської Святогірської Лаври розпочалась масштабна пожежа. Полум'я повністю охопило головний храм.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що окрім священнослужителів в храмі перебували приблизно 300 біженців. Серед людей, які намагалися врятуватися, були інваліди, літні люди та приблизно 60 дітей, серед них – немовлята.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на руйнацію скиту, який був освячений ще у 1912 році, та нагадав про влучання снарядів просто у монаші келії. За його словами, російські окупанти чудово усвідомлюють, куди летять їхні снаряди.

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