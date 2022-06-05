Так, 4 червня внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври, розповідає голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він додає, що це – далеко не перша релігійна споруда, знищена росіянами.
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Злочини росіян у Святогірську
Як зазначає Кириленко у самому лише Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, російські окупаційні війська пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити, а також два корпуси келій Святогірської лаври. При цьому вони вбили чотирьох монахів.
Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди – абсолютна більшість із них належала до московського патріархату,
– наголошує начальник ОВА.
Нагадаємо, що подібні дії росіян – це цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури.
Як виглядає обстріляний скит Святогірської Лаври / Фото Павло Кириленко
Окупанти обстріляли скит Святогірської Лаври: головне
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти регулярно обстрілюють Святогірську Лавру. Вперше про обстріли повідомили 12 березня. Тоді російські загарбники відкрили вогонь по монастирю, де перебували жінки та діти, яких евакуювали з Ізюма. У мережі одразу з'явились фото та відео наслідків обстрілів.
- 4 травня окупанти пошкодили територію Свято-Успенської лаври, де ховалися переселенці. Унаслідок обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Таким чином ворог поранив семеро людей.
- Про обстріли повідомили і 30 травня. Тоді росіяни обстріляли саму Святогірську лавру, внаслідок чого загинули двоє монахів та черниця. Ще троє ченців зазнали поранень.
- 4 червня стало відомо про нову атаку. Внаслідок обстрілів на території Свято-Успенської Святогірської Лаври розпочалась масштабна пожежа. Полум'я повністю охопило головний храм.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що окрім священнослужителів в храмі перебували приблизно 300 біженців. Серед людей, які намагалися врятуватися, були інваліди, літні люди та приблизно 60 дітей, серед них – немовлята.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на руйнацію скиту, який був освячений ще у 1912 році, та нагадав про влучання снарядів просто у монаші келії. За його словами, російські окупанти чудово усвідомлюють, куди летять їхні снаряди.
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