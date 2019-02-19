"Бл*дь, где тебе реформы не хватает, Тимур?!"– в сеть слили запись с якобы голосом Порошенко

В сеть выложили аудиозапись разговора между двумя мужчинами с голосами, похожими на голос главы Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева и голос президента Украины Петра Порошенко. Последний позвонил мужчине с голосом якобы Хромаева из-за возмущения его постом в Facebook о недостаточности реформ в банковском секторе страны.

Голос, похожий на Порошенко, звучал недовольно, а голос, похожий на Хромаева, – неуверенно и немного испуганно, когда его фактически отчитывали. Затем разговор происходил на довольно повышенных тонах и достаточно фамильярно. Голос, похожий на Порошенко, обращался к собеседнику на "ты", а с половины беседы – на русском языке.

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Голос, похожий на Порошенко: Мои поздравления, Тимур Заурбекович.

Голос, похожий на Хромаева: Здравствуйте, здравствуйте, Петр Алексеевич.

Голос, похожий на Порошенко: Я хотел спросить, а это ваш Facebook-аккаунт, где вы решили отрегулировать банковскую систему президента и Гонтаревой? Он вам принадлежит? Или это фейковый какой-то (аккаунт – 24 канал)?

Голос, похожий на Хромаева: Нет. А что я отрегулировал?

Голос, похожий на Порошенко: Ну вы решили покритиковать мои реформы в банковском секторе, что я еще реформы не начинал.

Голос, похожий на Хромаева: Нет, Петр Алексеевич. Я ничего не критиковал.

Голос, похожий на Порошенко: Нет?

Голос, похожий на Хромаева: Нет, я просто сказал, что ...

Голос, похожий на Порошенко: Что вам реформы не нравятся?

Голос, похожий на Хромаева: Нет, нет, нет. Там произошло просто... Там журналисты...

Голос, похожий на Порошенко: Я просто видел ваш аккаунт в Facebook. И просто хотел спросить – это ваш или не ваш.

Голос, похожий на Хромаева: Ну а что там? Что я сказал, что реформ у нас пока не было...

Голос, похожий на Порошенко: Да. Что мы не начинали. Что Гонтарева там говорит, что она реформирует Нацбанк.

Голос, похожий на Хромаева: Нет. Петр Алексеевич, вы читали, что я написал....

Голос, похожий на Порошенко: Я читал вас лично. И хотел уточнить, Тимур, это ваш или не ваш (пост – 24 канал).

Голос, похожий на Хромаева: Это мой.

Голос, похожий на Порошенко: Все это вы. И это вы высказываете свою точку зрения на реформы, которые сделал президент, и Гонтарева, и банк.

Голос, похожий на Хромаева: Нет, нет, не на реформы, Петр Алексеевич.

Голос, похожий на Порошенко: Я умею читать, Тимур. Я просто хотел узнать – это ваша точка зрения или фейк. Это ваша точка зрения. Все, я понял.

Голос, похожий на Хромаева: Это по поводу общей реформы. Вот и все.

Голос, похожий на Порошенко: Общей реформы какой? Бл*дь, Тимур, где тебе реформы не хватает?!

Голос, похожий на Хромаева: Мне везде хватает, Петр Алексеевич.

Голос, похожий на Порошенко: Нет, ты написал, что тебе реформы не хватает.

Голос, похожий на Хромаева: Просто мы еще не приступили к...

Голос, похожий на Порошенко: У нас вот открытая связь. И я спршиваю: "Скажите мне, пожалуйста, где вам не хватает реформ?" Вот вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?

Голос, похожий на Хромаева: Нет, Петр Алексеевич. Я вообще не претендую ни на какие лавры.

Голос, похожий на Порошенко: Нет, вы претендуете.

Голос, похожий на Хромаева: Я никогда никого...

Голос, похожий на Порошенко: Нет. М-м-м. Ну хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш (пост – 24 канал). Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудавлетворенность реформой. Хорошо. Поздравляю вас с праздником, желаю вам всего доброго.

Голос, похожий на Хромаева: Простите, Петр Алексеевич.

Голос, похожий на Порошенко: А за что простить?

Голос, похожий на Хромаева: Тут реально недопонимание.

Очевидно, что обнародованная запись – это лишь фрагмент разговора. Ее аудиоверсия заканчивается фактически на полуслове.

#Дубинскийзашкваривает Порошенко. Как и обещал, публикую полный аудио-файл, где голос, похожий на Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на Хромаева - "где тебе еще, бдь, реформ не хватет?". Ценность данного аудио в том, что оно демонстрирует нам всем, чем занимается президент воюющей страны с разрушенной экономикой: сидит в фейсбучике, и ищет, кто его осмелился покритиковать. Главнокомандующий фейсбуком. Меня лично особенно позабавил момент, когда радетель за "мову" вдруг переходит на русский язык и мат. Предлагаю всем поделиться данным роликом, и принять участие во флешмобе - рассказать Петру, "где же нам еще, бдь, реформ не хватает". Под каждым его сообщением в соцсетях. Соответствующие картинки для вас добавил в комментарии. Разбирайте и тиражируйте! #гдетебеещеблядьреформнехватает Опубліковано Dubinsky.pro Вівторок, 19 лютого 2019 р.

Запись опубликовал украинский журналист Александр Дубинский. В собственном посте к видео он отметил, что аудио записывал Хромаев и "случайно его потерял" (очевидно, имелось в виду – передал Дубинскому). Дубинский в эфире передал приветствие Хромаеву и поблагодарил его "от имени всех украинцев".

Подчеркиваем! 24 канал не обладает неоспоримыми доказательствами, которые бы указывали на подлинность аудиозаписи. Просим критично относиться к подобному контенту, особенно накануне президентских выборов!