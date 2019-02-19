"Бл*дь, где тебе реформы не хватает, Тимур?!"– в сеть слили запись с якобы голосом Порошенко
В сеть выложили аудиозапись разговора между двумя мужчинами с голосами, похожими на голос главы Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева и голос президента Украины Петра Порошенко. Последний позвонил мужчине с голосом якобы Хромаева из-за возмущения его постом в Facebook о недостаточности реформ в банковском секторе страны.
Голос, похожий на Порошенко, звучал недовольно, а голос, похожий на Хромаева, – неуверенно и немного испуганно, когда его фактически отчитывали. Затем разговор происходил на довольно повышенных тонах и достаточно фамильярно. Голос, похожий на Порошенко, обращался к собеседнику на "ты", а с половины беседы – на русском языке.
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Голос, похожий на Порошенко: Мои поздравления, Тимур Заурбекович.
Голос, похожий на Хромаева: Здравствуйте, здравствуйте, Петр Алексеевич.
Голос, похожий на Порошенко: Я хотел спросить, а это ваш Facebook-аккаунт, где вы решили отрегулировать банковскую систему президента и Гонтаревой? Он вам принадлежит? Или это фейковый какой-то (аккаунт – 24 канал)?
Голос, похожий на Хромаева: Нет. А что я отрегулировал?
Голос, похожий на Порошенко: Ну вы решили покритиковать мои реформы в банковском секторе, что я еще реформы не начинал.
Голос, похожий на Хромаева: Нет, Петр Алексеевич. Я ничего не критиковал.
Голос, похожий на Порошенко: Нет?
Голос, похожий на Хромаева: Нет, я просто сказал, что ...
Голос, похожий на Порошенко: Что вам реформы не нравятся?
Голос, похожий на Хромаева: Нет, нет, нет. Там произошло просто... Там журналисты...
Голос, похожий на Порошенко: Я просто видел ваш аккаунт в Facebook. И просто хотел спросить – это ваш или не ваш.
Голос, похожий на Хромаева: Ну а что там? Что я сказал, что реформ у нас пока не было...
Голос, похожий на Порошенко: Да. Что мы не начинали. Что Гонтарева там говорит, что она реформирует Нацбанк.
Голос, похожий на Хромаева: Нет. Петр Алексеевич, вы читали, что я написал....
Голос, похожий на Порошенко: Я читал вас лично. И хотел уточнить, Тимур, это ваш или не ваш (пост – 24 канал).
Голос, похожий на Хромаева: Это мой.
Голос, похожий на Порошенко: Все это вы. И это вы высказываете свою точку зрения на реформы, которые сделал президент, и Гонтарева, и банк.
Голос, похожий на Хромаева: Нет, нет, не на реформы, Петр Алексеевич.
Голос, похожий на Порошенко: Я умею читать, Тимур. Я просто хотел узнать – это ваша точка зрения или фейк. Это ваша точка зрения. Все, я понял.
Голос, похожий на Хромаева: Это по поводу общей реформы. Вот и все.
Голос, похожий на Порошенко: Общей реформы какой? Бл*дь, Тимур, где тебе реформы не хватает?!
Голос, похожий на Хромаева: Мне везде хватает, Петр Алексеевич.
Голос, похожий на Порошенко: Нет, ты написал, что тебе реформы не хватает.
Голос, похожий на Хромаева: Просто мы еще не приступили к...
Голос, похожий на Порошенко: У нас вот открытая связь. И я спршиваю: "Скажите мне, пожалуйста, где вам не хватает реформ?" Вот вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?
Голос, похожий на Хромаева: Нет, Петр Алексеевич. Я вообще не претендую ни на какие лавры.
Голос, похожий на Порошенко: Нет, вы претендуете.
Голос, похожий на Хромаева: Я никогда никого...
Голос, похожий на Порошенко: Нет. М-м-м. Ну хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш (пост – 24 канал). Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудавлетворенность реформой. Хорошо. Поздравляю вас с праздником, желаю вам всего доброго.
Голос, похожий на Хромаева: Простите, Петр Алексеевич.
Голос, похожий на Порошенко: А за что простить?
Голос, похожий на Хромаева: Тут реально недопонимание.
Очевидно, что обнародованная запись – это лишь фрагмент разговора. Ее аудиоверсия заканчивается фактически на полуслове.