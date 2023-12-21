Нужны не только свечи: что купить и как подготовиться к блэкауту

Над нашим государством нависла угроза вероятного блэкаута из-за постоянных атак россиян на Украину. Оккупанты могут повторить прошлогодний сценарий и оставить нас без электроэнергии или теплоснабжения. Украинцы уже переживали такой период, однако стоит напомнить, как эффективно подготовиться к блэкауту.

Во время полномасштабного вторжения России украинцы уже пережили достаточно много, в том числе отключения электроэнергии. Следует знать, что нужно купить и как подготовиться к периоду блэкаута.

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Что должны знать украинцы

За период полномасштабной войны украинцы хорошо поняли, что без тревожного чемоданчика пока никак. Поэтому с наступлением холодной погоды лучше позаботиться об этом и сложить как минимум все важные документы в тревожный чемоданчик. Также в него можно положить вещи первой потребности, воду и еду.

Обязательно стоит помнить о запасе наличных на случай блэкаута, поскольку в дни, когда нет света, есть проблемы со связью. Поэтому очередей у банкоматов не избежать, а в магазинах желание рассчитаться картой становится проблемой.

Еще один совет – сделать запасы воды. Даже при условии, если свет больше не будет выключаться, запасы воды всегда нужны. Во время блэкаута есть вероятность возникновения проблемы с работой насосов, которые закачивают воду в резервуары и передают дальше потребителям.

Так что запас технической и питьевой воды всегда пригодится. Также стоит отметить, что лучшим вариантом, где можно хранить воду – ведра, пластиковые бочки и бутылки.

Конечно, стоит сделать запасы еды. Лучше всего будет приобрести продукты, которые не будут портиться: крупы, консервы, овощи в небольшом количестве, масло, чай, сахар, энергетические батончики, шоколад, каши и лапша быстрого приготовления, сухарики, хлебцы, орехи и конечно консервы.

Также следует позаботиться и о продуктах, которые будут лежать в холодильнике. Хорошей идеей будет заполнить свободное место в морозильнике бутылками с водой. В случае отключения света на долгое время продукты следует положить рядом с ними, тогда замерзшая вода сможет определенное время держать холод и сохранить пищу.

Обязательно необходимо зарядить все электронные устройства. Следует позаботиться об уровне зарядки павербанков, фонариков и других важных средств, которые помогут пережить времена без электроэнергии.

Также позаботьтесь о связи. При отключении света может возникнуть проблема со связью, поэтому следует позаботиться сразу о нескольких аспектах. Чтобы узнать важные новости и не пропустить важную информацию, позаботьтесь, чтобы у вас был доступ к радио. Кроме этого, стоит заранее договориться с родными, где вы можете встретиться, если мобильной связи вообще не будет. Это нужно проговорить и со своими детьми: где встретитесь, куда идти, что делать.

Если возможность позвонить все же будет, то стоит заранее проследить, чтобы этому не помешал пустой мобильный счет. Потому необходимо проверить баланс вашего счета.

Другие советы в случае блэкаута

Лишним не будет выписать себе все номера экстренных служб, чтобы быть уверенными в своей безопасности.

Стоит не забыть и про аптечку. Поскольку в самый неподходящий момент в ней может не хватить необходимых лекарств. Поэтому лучше проверь ее наполнение и приобрети все нужные медикаменты заранее.

Позаботьтесь о тепле в доме. При длительном отключении света могут быть отключено и отопление. Чтобы утеплить дом, в первую очередь следует заклеить окна, чтобы не было щелей. Также хорошей идеей будет уплотнить входную дверь.

Также не забывайте о безопасном перемещении по улице. Если же у вас есть автомобиль, то следует держать бак автомобиля полным, чтобы в любой момент иметь возможность спокойно добраться в нужное место. А если вы пешеход, то лучше позаботиться о фонарике и специальной одежде или наклейках для него, чтобы тебя было видно даже в темноте.

Что стоит купить перед блэкаутом

Конечно, есть много вещей, которые могут пригодиться во время блэкаута. Многие из них, вы уже можете иметь:

павербанки;

кабели, переходники, адаптеры;

фонарики;

лампы на батарейках;

гирлянды на батарейках;

светодиодная лента;

спички;

свечи;

влажные салфетки (или одноразовый душ);

радио на батарейках;

батарейки;

термосы;

светоотражающая лента.

Также по желанию и возможности можно приобрести средства, которые позволят иметь дома свет вне зависимости от отключений электроэнергии. В частности, это могут быть генераторы. Однако следует помнить, что их использование возможно только при соблюдении рекомендаций безопасности.

Но самое важное в подготовке к возможному блэкауту – это, конечно, психологическая подготовка. Прежде всего, следует определить для себя, что это прекрасная возможность посвятить время близким и заняться делами, которые достаточно долго приходилось откладывать.

Блэкаут в Украине: последние новости