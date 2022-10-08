"Мы на пороге грандиозных событий": Пионтковский ярко отреагировал на удар по Крымскому мосту

Утром 8 октября раздался взрыв на Крымском мосту. Подрыв моста имеет большое значение для Украины на пути к деоккупации Юга и победе в войне.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Существуют разные версии по поводу того, что именно стало причиной взрыва на мосту через Керченский пролив.

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"Блестящая операция ВСУ"

По словам политика, что именно произошло на мосту, не так уж важно, это лишь технические детали.

Это блестящая операция Вооруженных Сил Украины. Она имеет огромное психологическое значение хотя бы потому, что до сих пор нет никакой реакции официальных лиц, приближенных к Кремлю,

– подчеркнул Пионтковский.

"Мы на пороге решающей победы Украины"

Публицист отметил, что подрыв моста – важный вклад в операцию по освобождению Херсона. Ведь российская группировка на правом берегу Днепра теперь полностью изолирована, а вся логистика врага сорвана.

Есть мнения о том, что ВСУ могут пойти в наступление на севере оккупированных территорий. Херсон – это лишь предварительная операция для централизованного удара по линии Запорожье – Мелитополь. А дальше будет Крым. Мы на пороге грандиозных событий и решающей победы Украины,

– отметил оппозиционный политик.

Причастны ли к подрыву моста россияне

В Офисе Президента утверждают, что взрыв на Крымском мосту – это спецоперация российских силовиков, которые таким образом начинают свое противостояние.

Однако, по мнению Пионтковского, вряд ли к подрыву моста может быть причастна Россия. Ведь в Кремле царят совсем другие настроения.

В России происходят немыслимые во время войны процессы. С подачи Путина идет атака на Генеральный штаб, генералов и военное общество в целом со стороны бандитских и партизанских структур во главе с Кадыровым и Пригожиным,

– сказал политик.

Чем занято окружение Путина

Пионтковский считает, что эти процессы можно объяснить тем, что "российское руководство смирилось с неотвратимостью поражения в этой войне".

"Основной вопрос, который сейчас волнует окружение Путина – кого назовут виновником поражения российской армии. В путинском бункере делают все, чтобы обвинить в этом генералитет и армию в целом", – сказал публицист.

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Он добавил, что сейчас перед кремлевскими элитами стоит задача, которая даже "важнее уничтожения Украины".

Они заняты тем, чтобы в стране, которая терпит поражение, сохранить свою власть и собственность, что в России фактически одно и то же,

– подчеркнул Пионтковский.

Если бы мост взорвали россияне, то кому это было бы выгодно

Он предположил, что если и есть вероятность, что именно российские силы причастны к взрыву на Крымском мосту, то это дело рук тех людей, кто сейчас критикует российскую армию.

Я даже готов был бы поверить, что это (подрыв моста – 24 канал) сделано какими-то силами, которые вместе с Кадыровым и Пригожиным брошены сейчас, как псы, на армию, чтобы ее полностью дискредитировать. Однако это точно не дело рук патриотов, которые хотят поднять уровень эскалации и победить в этой войне,

– сказал оппозиционный политик.

Овдиенко и Пионтковский отметили взрывы на Крымском мосту

Пионтковский добавил, что подрыв Крымского моста – значительное событие в ходе войны России против Украины, которое следует отпраздновать. Ведущий Артем Овдиенко поддержал инициативу российского публициста и откупорил шампанское в прямом эфире.

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