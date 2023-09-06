Блинкен оценил прогресс в контрнаступлении и рассказал о целях визита
Источник:CNN
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил прогресс украинских военных во время контрнаступления.
Он сказал об этом на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. Госсекретарь подчеркнул, что Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.
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Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе. Чтобы убедиться, что у нее есть сильный сдерживающий фактор, сильная обороноспособность – чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторилась,
– заявил Блинкен.
Цель визита Блинкена
Госсекретарь сказал, что во время своего третьего визита в период полномасштабной войны он снова был "впечатлен чрезвычайной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, руководства Украины".
"И я здесь прежде всего, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украины в борьбе с этой агрессией", – добавил он.
Госсекретарь отметил, что США также будут сотрудничать с партнерами для того, чтобы помочь Украине отстраиваться и становиться сильной экономикой и сильной демократией.
Главное о визите Блинкена в Киев
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Дании Мэтте Фредериксен прибыли в Киев утром 6 августа. спустя несколько часов после завершения российской ракетной атаки на столицу.
- По данным СМИ, госсекретарь США в ходе двухдневного визита может объявить о новом пакете помощи Украине более чем на 1 миллиард долларов.