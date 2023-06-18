Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом
Источник:Reuters
Государственный секретарь США прибыл в Китай 18 июня. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, который поехал в Пекин за последние пять лет.
Блинкен в феврале 2023 года отменял поездку в Пекин из-за китайских шаров-шпионов. Один из шаров пытался пролететь над ракетными полями Монтаны.
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Что ждут от визита Блинкена в Китай
Ожидается, что во время своего пребывания в Китае до понедельника (19 июня – 24 Канал) он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, ведущим китайским дипломатом Ваном И, возможно, президентом Си Цзиньпином,
– говорится в сообщении.
Более того, издание предполагает, что поездка Государственного секретаря США:
- может проложить путь для большего количества двусторонних встреч в ближайшие месяцы, включая визит главы Минфина США Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо;
- может подготовить основу для встреч Си и Байдена на многосторонних саммитах в 2023 году.
Известно, что Энтони Блинкен будет находиться в Китае 18 – 19 июня.
Что этому предшествовало
- В преддверии визита Блинкена эксперт-международник Богдан Ференс рассказал, что это не визит вежливости. Речь идет о рабочей поездке, направленной на налаживание каналов коммуникации между США и Китаем.
- Говорят политики также о войне. Ведь Пекин едва ли не единственная страна мира, оказывающая влияние на Кремль. Именно поэтому одна из ключевых проблем США – не допустить, чтобы Китай сотрудничал с Россией в военной сфере.
- СМИ ведь уже писали, что Пекин активно снабжает Ираном деталями для производства дронов-камикадзе, которыми Москва атакует Украину
- Известно, что в Пекине Блинкен будет обсуждать и так называемые мирные предложения Пекина. Подробнее о "мирном плане" Китая читайте по ссылке.