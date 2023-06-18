Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом

Государственный секретарь США прибыл в Китай 18 июня. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, который поехал в Пекин за последние пять лет.

Блинкен в феврале 2023 года отменял поездку в Пекин из-за китайских шаров-шпионов. Один из шаров пытался пролететь над ракетными полями Монтаны.

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Что ждут от визита Блинкена в Китай

Ожидается, что во время своего пребывания в Китае до понедельника (19 июня – 24 Канал) он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, ведущим китайским дипломатом Ваном И, возможно, президентом Си Цзиньпином,

– говорится в сообщении.

Более того, издание предполагает, что поездка Государственного секретаря США:

может проложить путь для большего количества двусторонних встреч в ближайшие месяцы, включая визит главы Минфина США Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо;

может подготовить основу для встреч Си и Байдена на многосторонних саммитах в 2023 году.

Известно, что Энтони Блинкен будет находиться в Китае 18 – 19 июня.

Что этому предшествовало