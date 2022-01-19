Блинкен призвал завершить конкурс по избранию руководства САП без задержек

19 января 2022 , 22:35
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Источник:

МИД Украины

Энтони Блинкен призвал комиссию по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить конкурс. Госсекретарь США заявил, что стоит избежать задержек.

Соответствующую информацию политик озвучил во время совместного брифинга в Киеве. Это случилось 19 января.

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Блинкен призвал завершить конкурс САП

Энтони Блинкен заявил, что Украина должна быть единой в такие сложные времена.

Президент Зеленский продолжает двигать важные реформы вперед, включая недавнюю судебную реформу, несмотря на внешние вызовы и давление, с которым он сталкивается. Поэтому я хочу призвать комиссию САП сделать последний шаг в их работе без дальнейших задержек и завершить отбор,
– заявил Блинкен.

Более того, в конце 2021 года американское посольство в Киеве призвало Украину как можно быстрее избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Там требовали не блокировать работу органа и не позволять коррумпированным внешним силам блокировать работу, которую им доверили.

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Автор: Діана Квасневська