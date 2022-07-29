Думаю, Блинкен с удовольствием признает россию спонсором терроризма, – Пионтковский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал наконец признать россию страной-спонсором терроризма. После удара оккупантов по исправительной колонии в Оленовке, что в Донецкой области, США может ускорить это решение.

Не только Дмитрий Кулеба, а единогласно все члены Сената США беспрецедентно требовали признать россию страной-спонсором терроризма. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Он отметил, что члены Сената обратились к Госсекретарю Блинкену, ведь это его функция – характеризовать ту или иную страну как спонсора терроризма.

Я думаю, что Блинкен сам очень доволен этим требованием,

– акцентировал Андрей Пионтковский.

По его словам, Энтони Блинкен и Ллойд Остин уже настаивали на том, чтобы признать россию страной-спонсором терроризма. Однако в администрации группа путина оказывала этому сопротивление.

"Я думаю, что после вчерашнего обращения Сената и каскада ужасающих преступлений российских военных – это будет сделано в ближайшие дни", – добавил Пионтковский.

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