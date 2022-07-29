Не тільки Дмитро Кулеба, а одноголосно всі члени Сенату США безпрецедентно вимагали визнати росію країною-спонсором тероризму. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Він зазначив, що члени Сенату звернулися до Держсекретаря Блінкена, адже це його функція – характеризувати ту чи іншу країну, як спонсор тероризму.

Я думаю, що Блінкен сам дуже задоволений цією вимогою,

– акцентував Андрій Піонтковський.

За його словами, Ентоні Блінкен та Ллойд Остін вже наполягали на тому, щоб визнати росію країною-спонсором тероризму. Проте в адміністрації група путіна чинила цьому опір.

"Я думаю, що після вчорашнього звернення Сенату і каскаду жахливих злочинів російських військових – це буде зроблено найближчими днями", – додав Піонтковський.

Нагадаємо, що напередодні спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена внести росію у список країн-спонсорів тероризму. В іншому випадку це зробить Конгрес.

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