Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Максим Джигун, отметив, что риторика от представителей американской политики повторяется. Он добавил, что, если бы вовремя голосовалось за финансовую и военную поддержку украинского государства, то сейчас вряд ли был бы такой недостаток ресурсов на фронте. К слову, визит Блинкена неанонсированный.
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Однако это отражается не только на том, что украинские военные говорят о недостатке вооружения, но и в том, что враг продвигается украинской территорией.
"Ценой политических амбиций отдельных игроков теперь расплачиваются украинские военные и украинское государство. Это о низости, в частности, международной политики. Это касается не только Соединенных Штатов, но и многих других государств", – сказал Джигун.
Плоды давности
Только после того, как Россия начала сравнивать с землей некоторые украинские города, некоторые западные политики начали вспоминать о том, что они имеют ЗРК Patriot и могут подумать о том, чтобы их передать Украине или купить у других стран.
"Это происходит в момент только таких огромных социальных потрясений. Только тогда, когда перед угрозой выживания отдельные регионы Украины, целые области – только тогда начинают включаться в работу западные политики", – добавил политолог.
По его мнению, вероятно, это отставание вызвано многолетней пацифистской политикой, которую привела на Запад бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она начинала уменьшать финансирование своей армии и поощрять к этому других международных деятелей.
Мы сейчас пожинаем плоды 20-летней давности, которые накопительным эффектом скапливались в одном месте и сейчас взорвались в том, что мир абсолютно неспособен к тому, чтобы давать отпор таким врагам как Россия, как Китай, потенциально другие авторитарные, тоталитарные режимы,
– убежден Джигун.
Поэтому, мол, госсекретарь США должен давать Украине твердые гарантии, что все контракты на выделение помощи, которые анонсированы администрацией Джо Байдена, уже или в пути к украинцам, или эту помощь уже пакуют в Соединенных Штатах Америки, чтобы доставить ВСУ.
Реальность далека от заявлений
Джигун отметил, что есть не единичные случаи, когда военные на фронте находятся очень далеко от громких заявлений некоторых западных лидеров о том, что они "будут вместе с Украиной настолько долго, насколько это нужно".
Однако военная логистика, подготовка помощи и поставки – это довольно сложный и растянутый во времени процесс.
США выделили для Украины почти 61 миллиард долларов помощи. Если говорить об американской помощи, по словам политолога, последний контракт, подписанный с производителями оружия за счёт этих средства, будет реализовываться до 2029-го года. То есть деньги на отдельные виды вооружения используют до этого времени включительно.
"Настолько длинной является эта система согласования, изготовления некоторого оружия и его поставки. Конечно, это все неприятно, это все очень долго и это все стоит здоровья и жизней украинских защитников, защитниц и гражданского населения", – сказал Максим Джигун.
Визит Блинкена в Украину
- Госсекретарь США прибыл в Киев утром 14 мая. Это его первый визит после того, как Конгресс принял долгожданную помощь для Украины в размере почти 61 миллиард долларов.
- Американский чиновник заявил, что "вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии". До этого госсекретарь США был в Украине в сентябре 2023-го года.
- Энтони Блинкен заявил, что пакет военной помощи, который предварительно согласовали конгрессмены, скоро прибудет в Украину. США надеются, что ситуацию на поле боя поможет изменить прибытие больших объемов помощи.
- Между тем Владимир Зеленский акцентировал на важности поставки со стороны США систем ПВО для защиты Харьковщины. Глава государства обсудил с госсекретарем США ситуацию на фронте, поддержку украинских военных и дальнейшее оборонное сотрудничество. Среди вопросов была и подготовка к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии.