Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Максим Джигун, отметив, что риторика от представителей американской политики повторяется. Он добавил, что, если бы вовремя голосовалось за финансовую и военную поддержку украинского государства, то сейчас вряд ли был бы такой недостаток ресурсов на фронте. К слову, визит Блинкена неанонсированный.

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Однако это отражается не только на том, что украинские военные говорят о недостатке вооружения, но и в том, что враг продвигается украинской территорией.

"Ценой политических амбиций отдельных игроков теперь расплачиваются украинские военные и украинское государство. Это о низости, в частности, международной политики. Это касается не только Соединенных Штатов, но и многих других государств", – сказал Джигун.

Плоды давности

Только после того, как Россия начала сравнивать с землей некоторые украинские города, некоторые западные политики начали вспоминать о том, что они имеют ЗРК Patriot и могут подумать о том, чтобы их передать Украине или купить у других стран.

"Это происходит в момент только таких огромных социальных потрясений. Только тогда, когда перед угрозой выживания отдельные регионы Украины, целые области – только тогда начинают включаться в работу западные политики", – добавил политолог.

По его мнению, вероятно, это отставание вызвано многолетней пацифистской политикой, которую привела на Запад бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она начинала уменьшать финансирование своей армии и поощрять к этому других международных деятелей.

Мы сейчас пожинаем плоды 20-летней давности, которые накопительным эффектом скапливались в одном месте и сейчас взорвались в том, что мир абсолютно неспособен к тому, чтобы давать отпор таким врагам как Россия, как Китай, потенциально другие авторитарные, тоталитарные режимы,

– убежден Джигун.

Поэтому, мол, госсекретарь США должен давать Украине твердые гарантии, что все контракты на выделение помощи, которые анонсированы администрацией Джо Байдена, уже или в пути к украинцам, или эту помощь уже пакуют в Соединенных Штатах Америки, чтобы доставить ВСУ.

Реальность далека от заявлений

Джигун отметил, что есть не единичные случаи, когда военные на фронте находятся очень далеко от громких заявлений некоторых западных лидеров о том, что они "будут вместе с Украиной настолько долго, насколько это нужно".

Однако военная логистика, подготовка помощи и поставки – это довольно сложный и растянутый во времени процесс.

США выделили для Украины почти 61 миллиард долларов помощи. Если говорить об американской помощи, по словам политолога, последний контракт, подписанный с производителями оружия за счёт этих средства, будет реализовываться до 2029-го года. То есть деньги на отдельные виды вооружения используют до этого времени включительно.

"Настолько длинной является эта система согласования, изготовления некоторого оружия и его поставки. Конечно, это все неприятно, это все очень долго и это все стоит здоровья и жизней украинских защитников, защитниц и гражданского населения", – сказал Максим Джигун.

Визит Блинкена в Украину