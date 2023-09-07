Подготовка к дипломатическому сентябрю: на какие темы Блинкен приехал общаться в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября прибыл в Киев с дипломатическим визитом. Относительная неожиданность его приезда может свидетельствовать о потребности быстро и оперативно обсудить некоторые вопросы.

Политолог Олег Лесной предположил 24 Каналу, что речь идет о трех основных темах. Прежде всего госсекретаря интересует ход боевых действий на фронте. Поэтому он может встретиться также с Валерием Залужным и его заместителями.

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"Блинкен хочет выяснить, непосредственно находясь в Украине, наши планы, как оно идет – не все же можно озвучивать дипломатическими каналами", – отметил Лесной.

Кроме того, могут обсуждать пути решения проблемы, связанной с блокированием Россией зерновой сделки. Это глобальный вопрос, ведь в результате действий страны-агрессора страдают многие страны.

Вероятно, Блинкену также поручили выяснить, как идет борьба с коррупцией в Украине. В частности, на фоне подготовки Конгресса к тяжелым дебатам по поводу предстоящей помощи Киеву.

Подготовка ко встрече президентов Украины и США

"Также я слышал, что могут готовить основы для встречи Зеленского и Байдена. Не зря президент сказал, что этот сентябрь будет в международном смысле нехолодный", – добавил Лесной.

Напоследок политолог прокомментировал слухи о склонении Украины к переговорам с Россией. По его мнению, на этом историческом моменте США точно такого делать не будут.

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