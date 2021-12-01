Блинкен встретится с Кулебой и Лавровым на фоне разговоров о вторжении России в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча состоится на фоне последних разговоров о вероятном вторжении России в Украину.

Заседать в рамках встречи министров стран-членов ОБСЕ в Стокгольме в Швеции. По словам представителя американской стороны, встречи Блинкена с Кулебой и Лавровым состоятся отдельно.

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Первый прямой контакт

За последние несколько недель появляются новости о том, что Россия может планировать вторжение в Украину. За это время встреча станет первым прямым контактом между руководителями внешних ведомств США и России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в фейсбуке писал, что на фоне последовательных и все худших деструктивных действий России на министерской встрече будет о чем поговорить. По его словам, Россия давит и ограничивает специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе, фактически блокирует работу Трехсторонней контактной группы и системно нарушает Минские соглашения.

Что известно о вероятном вторжении России

В ноябре 2021 года издание Bloomberg обнародовало планы России относительно возможного вторжения в Украину. В Кремле называли издание "трубой для вбросов".

Разведка США также располагала информацией, что Кремль действительно допускает вторжение в Украину. В Минобороны убеждали, что риск наступления России есть ежедневно.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупреждал об угрозах в случае масштабного вторжения России. По его словам, тогда боевые действия будут и в Черном море.

Реакция НАТО и ЕС

В Североатлантическом альянсе, как заявлял генсек Йенс Столтенберг, внимательно следят за тем, что происходит на границе России с Украиной, в частности, передвижением войск государства-агрессора. Если будет прямая угроза для Украины, то принцип коллективной обороны НАТО не будет действовать. Министры иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса также обсудили возможность новых санкций против России. В частности, в случае, если Кремль будет атаковать Украину, они готовы внедрить экономические санкции при необходимости.

За то, что у ЕС и Украины нет военного альянса, при обострении ситуации на Донбассе, Киев может рассчитывать только на себя. Максимум, чем может помочь Евросоюз – политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая помощь.