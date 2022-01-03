В ближайшие дни состоится заседание Комиссии Украина – НАТО

3 января 2022 , 15:41
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Офис Президента

Владимир Зеленский приветствовал активное участие США в урегулировании ситуации на границах Украины. Президент отметил важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мер.

Об этом глава государства сообщил во время телефонного разговора с Джо Байденом, который прошел 2 января.

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Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО,
 – сказал Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил американского коллегу за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность принять решительные меры в случае совершения Россией агрессии.

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Автор: Олег Васьків