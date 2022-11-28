В ближайшие недели увидим 2 движения, – полковник ВСУ спрогнозировал ситуацию на фронте
Аналитики из Института изучения войны утверждают, что в течение следующих нескольких недель интенсивностью боевых действий значительно возрастет. В настоящее время погодные условия несколько сдерживают наше продвижение.
Дело в том, что черноземы влажные, и по ним нереально двигаться по технике – ни колесной, ни гусеничной. В ближайшее время закончится дождливая пора, после чего земля либо подмерзнет, либо подсушится. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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"Я думаю, как только закончатся дожди, это ближайшие несколько дней, два – три дня и уже можно будет передвигаться. Наше движение сейчас сдерживает только погода. На данном этапе можно двигаться в агломерации, даже в условиях дождей – Донецко-Макеевскую и Горловско-Енакиевскую. Там нет почвы как таковой, почти все закатано в асфальт", – отмечает полковник ВСУ.
По каким направлениям будет движение
Свитан отмечает, что на этой неделе возможен заход наших войск в агломерации, а через неделю – полторы будет происходить движение к Азовому морю. Выход к нему и отсечение сухопутного коридора между Россией и нашим Крымом, уверен эксперт, это то, что реально будет сделано до Нового года.
Любое такое движение украинских войск приведет к тому, что россиянам придется уходить, они не удержат Запорожский фронт – не хватает сил и средств. Скорее всего, из Херсонской области они будут уходить в Крым, а из Запорожской области будут уходить в сторону Мариуполя на Ростов. Это два движения, которые мы в ближайшие недели увидим,
– утверждает Роман Свитан.
По его словам, запад на северную часть Луганской области – в Старобельск или Счастье – достаточно опасный, потому что нужно усиливать фланги: слева удерживать российскую границу, а справа – границу вдоль Северского Донца, по крайней мере при заходе.
"Поэтому наше движение по северной части Луганской области к востоку будет зависеть исключительно от количества сил и средств, переданных командирам на этом участке", – отмечает полковник запаса ВСУ.
Следует понимать, акцентирует военный эксперт, что любое войско имеет армейские резервы для работы максимум на неделю. Скорее всего, ситуация будет развиваться так, что:
- выходом из-под Угледара на Волноваху мы перережем единственную железную дорогу, которая идет по суше из России в сторону Херсона;
- движением немного на юг к Азовскому морю мы полностью перережем сообщение между Россией и Херсонской и частью Запорожской областей.
В таком случае у россиян останется запасов в неделю. Переброска военной амуниции Крымским мостом сейчас затруднена, и, по мнению Свитана, скоро будет нанесен повторный удар по нему.
Им будет ничем не только нападать – ничем будет защищаться. Придется отходить в Крым – это законы войны, они просто не смогут сидеть без боеприпасов. Поэтому именно такого рода движения вызовут обвал всего – и Херсонского, и Запорожского фронтов.
– уверяет Роман Свитан.
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Потери врага: последние новости
- По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины ликвидировали 87 900 захватчиков. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили еще 590 российских оккупантов. Кроме того, враг потерял немало техники, в том числе танков, боевых бронированных машин, БПЛА и т.д.
- В Институте изучения войны отмечают, что у россиян большие проблемы с обеспечением, что приводит к массовым потерям. Так, недавно российских мобилизованных из Серпухова отправили в бой без должной подготовки, униформы и средств защиты.
- Из-за того, что мобилизованных бросают "пушечным мясом" в Украину, октябрь стал рекордным по смертности российских солдат. Если летом сумма компенсаций, выплачиваемых погибшим и раненым, оценивалась почти в 1 миллиард долларов ежемесячно, то за последний месяц войны она превышает 3,5 миллиарда долларов.