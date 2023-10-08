Как сохранить продукты при отключении света: советы на случай блекаута

Россия может снова начать наносить удары по объектам энергетики. Следует заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и научиться хранить продукты без нее.

После того, как на улице снова стало холодно, российские оккупанты могут возобновить свои удары по энергетической инфраструктуре Украины. Украинцы могут снова на время остаться без света, а в таких условиях сложно хранить продукты, однако это возможно. 24 Канал.

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Как спасти продукты

Следует отметить, что если электричества нет до четырех часов, то волноваться не нужно. За это время продукты не успеют испортиться.

Однако, если электроснабжение отсутствует более четырех часов, то следует следовать следующим советам:

Как можно реже открывать холодильник. Закрытая дверца поможет сохранить холод до 48 часов.

Переместите продукты в морозильную камеру.

Соблюдение таких простых рекомендаций сохранит вас от выбрасывания пищи в мусорку.

Холодильник без света может "держать" холод 24 часа, а морозильная камера – 48 часов. Если же морозильник интегрирован в холодильник, то – 16 часов.

Если же электроэнергии нет достаточно долго, то еще одним вариантом сберечь продукты будет просто их съесть.

Обычно использовать балкон вместо холодильника не рекомендуют, однако при некоторых условиях это можно сделать. Максимальная температура на улице не должна превышать 4 градуса.

Также можно выставить пакет с продуктами на подоконнике.

Еще одним вариантом станет сумка-холодильник.

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