Не дожидаясь блэкаутов: в УЗ рассказали, как готовят вокзалы к отключениям света
Источник:"Укрзализныця"
На улице все холоднее, и украинцы все больше готовятся к возможному блэкауту. В некоторых городах уже начался отопительный сезон.
Россия поздней осенью и зимой точно будет бить по объектам критической инфраструктуры. Впрочем, отключать свет, если не будет обстрелов, власти не планируют.
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Как вокзалы готовят к возможным отключениям
На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали пункты несокрушимости. Здесь всегда тепло, можно отдохнуть и бесплатно подзарядить свои гаджеты,
– пишут в "Укрзализныце".
Пункты несокрушимости начинают открывать заранее – уже с октября. В них есть интернет через Starlink и резервное электропитание.
В каких городах уже работают пункты несокрушимости на вокзалах:
- Херсон;
- Николаев;
- Краматорск;
- Славянск;
- Киев;
- Львов;
- "и в других населенных пунктах, фактически на всех вокзалах страны".
В УЗ говорят: при необходимости в населенные пункты выедет Food train, чтобы обеспечить жителей теплой пищей. Это новый проект, реализуемый совместно с Фондом Говарда Баффета.
24 Канал собрал советы, как подготовиться к отключениям света. В первую очередь следует позаботиться о теплой одежде, свечах и фонариках, альтернативе электрической плите. Не забудьте сделать запас наличных денег.
Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала
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Как Украина готовится к блэкаутам
- Критическую инфраструктуру комплексно защитят: активной защитой будет ПВО, а пассивной – инженерные сооружения. Детали по понятным причинам не раскрывают, но говорят, что эти решения уникальны.
- Власти постоянно говорят, что эта зима станет для нашего государства битвой за электроэнергию. Но уверяют: у нас уже есть опыт восстановления электросетей и больше средств противовоздушной обороны. Владимир Зеленский постоянно обсуждает с партнерами предоставление украинским городам большего количества ПВО.
- Вероятные отключения света не прекратят работу больниц, ведь там есть генераторы. Они срабатывают автоматически в течение нескольких секунд.