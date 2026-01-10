Ходят с фонарями: в одной из областей России 600 тысяч человек сидят без света, отопления и воды

Недавняя атака на Белгородскую область оставила более полумиллиона ее жителей без многих удобств. Местные власти заявляют о сложной ситуации в регионе.

По состоянию на 10 января в Белгородской области 600 тысяч жителей не имеют в своих домах ни электроэнергии, ни отопления, ни воды. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какова ситуация со светом в Белгородской области?

По словам Гладкова, сейчас продолжаются работы по восстановлению снабжения. В то же время он признал, что ситуация является "чрезвычайно сложной". Губернатор отругал белгородцев, которые имеют возможность, но не покупают генераторы, надеясь, что "пронесет".

Убытки экономике, поступления энергоресурсов в жилые дома, прежде всего в многоквартирные, – большие. Где-то мы с ситуацией справились, где-то пытаемся справиться, где-то у нас физически это сделать невозможно,

– пожаловался Гладков.

Заметим, что восстановительные работы в регионе продолжаются в условиях сильных морозов.

В самом Белгороде не работает уличное освещение – жители перемещаются по городу с фонариками и при свете автомобильных фар.

Что известно о последних ударах Украины по России?