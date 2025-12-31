Петербург вслед за Подмосковьем постиг блэкаут: россияне жалуются на проблемы с теплом и водой

В городе Домодедово, что неподалеку от Москвы, произошла масштабная авария на электросетях. Из-за этого значительная часть района осталась без электроэнергии. Впоследствии подобные трудности постигли и Санкт-Петербург.

Жители также жалуются на отсутствие отопления и водоснабжения. Подробности предновогоднего блэкаута в России сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно об отключении света в Домодедово?

По данным компании "Мособлэнерго", массовые отключения света и тепла вызваны техническим сбоем в системе электроснабжения.

Представители предприятия заверили, что бригады уже "работают над устранением проблемы", и извинились у жителей за временные неудобства. Между тем на улице минус 8 градусов, что значительно усложняет ситуацию.

Домодедово осталось без света: смотрите фото из сети

Кроме того, после проблем в Подмосковье электроэнергия пропала и в одном из районов Санкт-Петербурга. Свет отключили в Красногвардейском районе города. В городской службе 004 заверили, что электроснабжение восстановят до 23:30.



В Санкт-Петербурге пропал свет / Фото росСМИ

Отметим, что в ночь на 31 декабря в населенном пункте Раменское в Подмосковье из-за аварии на высоковольтной подстанции без электричества, воды и тепла оказались около 120 тысяч жителей города.

В местных чатах многие жители Раменского не поверили официальной версии о технической аварии и традиционно распространяли конспирологические теории, обвиняя в диверсии Украину.

К тому же вечером 30 декабря беспилотники атаковали несколько регионов России. В частности, тогда в Подмосковье произошел масштабный блэкаут, из-за чего без электроэнергии остались от 100 до 600 тысяч жителей.

