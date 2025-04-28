Украина готова помочь Европе в восстановлении после блэкаута, – Галущенко

В понедельник, 28 апреля, в нескольких европейских странах произошел блэкаут. Украина выразила намерение помочь европейским союзникам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

Смотрите также Массовые отключения света на юге Европы: в сети появились видео транспортного коллапса

Как Украина может помочь Европе

Так, Герман Галущенко отметил, что Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе.

Мы готовы поделились знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру,

– указал он.

Министр энергетики отметил, что Украина благодарна странам ЕС за поддержку и всегда готова оказать помощь.

Заметим, отключения света охватили Испанию, Португалию и южную часть Франции. Сегодняшний блэкаут в Европе называют одним из крупнейших в новейшей истории. Испанский оператор электроэнергии рассказал, что он привел к отключению более 10 ГВт спроса.

Отключение электроэнергии произошло вследствие "редкого атмосферного явления", сообщил португальский оператор электросети REN.