4 января, 17:30
В Курской области произошел блэкаут: россияне жалуются на атаку БпЛА

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Курской области более сотни населенных пунктов осталась без света из-за атаки беспилотников на объект энергетики.
  • Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что под отключение электроэнергии попало 115 населенных пунктов, которые обслуживают более 11 тысяч потребителей.

Российские власти заявили о якобы атаке беспилотников на Курскую область. В результате удара более сотни населенных пунктов региона остались без света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Что происходит на Курщине?

Александр Хинштейн заявил, что дроны якобы атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района.

По его словам, в результате повреждений было нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах Курщины.

Под отключение электроэнергии попало 115 населенных пунктов – это более 11 тысяч потребителей, 
– пожаловался Хинштейн.

Чиновник также утверждает, что подачу электричества якобы восстановят в ближайшее время.

Удары по России продолжаются: последние новости

  • Ночью 2 января беспилотники атаковали Самарскую область России, в частности город Новокуйбышевск. Под ударом могли быть два нефтеперерабатывающих завода – Новокуйбышевский и Куйбышевский.
     

  • Украинские дроны атаковали Ильский НПЗ и установку подготовки нефти "Альметьевская", вызвав пожары. Это стало первыми подобными атаками в 2026 году.
     

  • Утром 26 декабря в Кореневске Краснодарского края произошел взрыв возле места дислокации 47-й ракетной бригады вооруженных сил России. Впоследствии стало известно, что ГУР МО Украины нанесло удар по технике и личному составу оккупантов.