В Курской области произошел блэкаут: россияне жалуются на атаку БпЛА

Российские власти заявили о якобы атаке беспилотников на Курскую область. В результате удара более сотни населенных пунктов региона остались без света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Что происходит на Курщине?

Александр Хинштейн заявил, что дроны якобы атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района.

По его словам, в результате повреждений было нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах Курщины.

Под отключение электроэнергии попало 115 населенных пунктов – это более 11 тысяч потребителей,

– пожаловался Хинштейн.

Чиновник также утверждает, что подачу электричества якобы восстановят в ближайшее время.

Удары по России продолжаются: последние новости