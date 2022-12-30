Поддержала Путина и войну: афроамериканец "Юра из Коломыи" проучил россиянку на свидании в США
Источник:твиттер olli_kahn
К сожалению, следует понимать, что россиян очень много по всему миру. И это еще одна веская причина говорить только на украинском языке, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Как, например, наша следующая героиня.
С ней на свидание сходил популярный американо-украинский блогер Джуда Келечи, которого большинство знает как "Юра из Коломыи". Во время него он проучил россиянку, которая живет в США, но поддерживает войну против Украины.
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Познакомился с девушкой в сети
Казалось бы, этой истории вообще могло не случится. Но все изменили имперские замашки, которые россияне, наверное, впитывают с молоком матери. Так, Настя, с которой познакомился Джуда, влетела в несколько сот долларов.
Как рассказал "Юра из Коломыи", он познакомился с девушкой, которую зовут Ана, в одном из приложений для знакомств. Блогер решил позвать ее на ужин в Нью-Йорке, где они и живут. И уже во время разговора за столиком отметил, что у девушки яркий "славянский акцент".
Поскольку Джуда не один год прожил в Украине, то ему пришло в голову спросить у девушки, откуда она будет. И тут ее предал ее же язык. Ведь блогер любит нашу страну, а вот империалистических россиян – нет.
Как выяснилось, девушка из Новосибирска. Перебралась в США в 13 лет. А весь либерализм этой Анастасии разбился об вопрос о том, какая у нее политическая позиция. Естественно, она была откровенно пророссийская и провоенная.
Блогер проучил россиянку за поддержку войны в Украине: смотрите видео
Месть не заставила себя ждать
Джуду поразило то, что он услышал от своей спутницы. В то же время у него была фантастическая возможность ее проучить. Парень рассказал, что девушка по традиционным кремлевским методичкам рассказывала о якобы нацистах в Украине. И тут блогер использовал любимую мемную фразу о том, какая "она кон***а".
Сразу же пришла ему в голову месть. Девушка заказала себе яства. А наш герой – две бутылки самого дорогого вина и очень много еды. Нет-нет, не для того, чтобы наесться и напиться с горя.
Мы в Нью-Йорке и это не дешево. Она говорит: "Ты так голоден и имеешь так много денег". А я смеюсь внутри, потому что она еще не знает, что я хочу сделать,
– заметил Джуда.
Начал он с откупорки бутылок вина. Каждая по 130 долларов, что примерно 4800 гривен. Сделал он это, чтобы у Анастасии не было возможности вернуть алкоголь. Под конец свидания Джуда попросил их рассчитать и вроде бы пошел в туалет. Из заведения он спокойно ушел, пока россиянка ломала себе голову над тем, что делать с этим заказом.
За такую х***ю, что она говорила, пусть страдает. Я знаю, что чек был больше 500 долларов. К сожалению, я оставил там свою еду, но пошел домой счастливый и доволен,
– добавил он.
Джуда, как очень совестливый мужчина, заметил, что это не слишком хороший поступок. Но если учитывать, что наговорила и думает россиянка, то долго его совесть не будет мучить.
К слову, на днях в Россию вернулась скандальная российская блогерша Юлия Прохорова. Та, которую депортировали из Германии из-за издевательств над украинцами, бежавшими от войны за границу. Так вот, россиянка очень порадовалась, что снова дома и может есть зловонную копченую мойву.