"В Украине нечего защищать, это не государство": еще одна жительница Прикарпатья вляпалась в скандал

Во время прямой трансляции жительница Калуша заявила, что Украина как государство ничего не стоит. Девушка также раскритиковала украинских защитников, которые, по ее мнению, недостойно ведут себя.

Среди украинцев до сих пор немало тех, которые не понимают, насколько им посчастливилось иметь собственное, независимое и свободное государство и говорить в нем на родном языке. Очевидно, именно из-за отсутствия национального сознания, одна из блоггерок города Калуша в Ивано-Франковской области уверяла своих подписчиков в том, что Украина – failed state, сообщает 24 канал со ссылкой на видео в социальных сетях.

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Образы в сторону ВСУ и Украины

Неизвестно, чем думала девушка из Ивано-Франковской области, когда на большую аудиторию в интернете говорила откровенный маразм в сторону своей страны, однако очевидно, что правоохранители не оставят это без внимания. Украина сейчас находится в состоянии войны, и получается так, что пытается уничтожить нас не только враг, но и отдельные лица, обесценивающие значение собственного государства.

Туда (на фронт – 24 канал) идут только одни предки, потому что здесь нечего защищать. Это не правительство. Здесь постоянно было тяжело жить всем людям. Когда пришел Порошенко, когда независимость… Здесь ничего хорошего не было и не будет,

– заявила девушка.

Жительница Прикарпатья уверена, что Украина – failed state: смотрите видео из социальных сетей

Что такое failed state Это термин, который можно перевести с английского как "неудачное состояние" или "то, что не удалось". Его используют для обозначения государства, которое потеряло свой суверенитет и не может функционировать должным образом. Обычно это словосочетание использует российская пропаганда, когда хочет "доказать", что Украина ничего не стоит без России.

Кроме маразматических заявлений в сторону Украины, девушка из Калуша также посмела критически высказаться в сторону воинов Вооруженных Сил, отдающих свою жизнь за то, чтобы наступил мир. По ее словам, ей все равно, что ее кто-то защищает, а гордиться тем, что ты отправился на войну – не стоит.

"Не хочешь – не воюй", – жительница Калуша об ВСУ: смотрите видео из соцсетей

В Днепре блогерша призвала свергнуть украинские власти

К сожалению, инциденты с тем, что украинцы негативно высказываются в сторону собственного государства или Вооруженных Сил, иногда случаются. Недавно другая блоггерша из Днепра призвала "свергнуть" власть из-за отключения света. Позже работники Службы безопасности "любезно" объяснили девушке, что на самом деле виноваты российские оккупанты, поэтому ей пришлось извиняться за свои слова.